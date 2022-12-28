Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fatih Karagümrük – Trabzonspor : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Fatih Karagümrük – Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Trabzon, hafta sonunda Fenerbahçe 'yi mağlup ederek lige oldukça moralli bir başlangıç yaptı. Karagümrük ise Adana deplasmanında aldığı yenilgi ile başlangıç yapmıştı. Karagümrük savunma olarak bu haftaya kadar ciddi sorunlar yaşadı ve şu anda ligin en fazla gol yiyen ekibi konumunda bulunuyor. Moralli Trabzon'un, İstanbul deplasmanından 3 puan ile ayrılmasını bekliyorum.

Alanyaspor – Kayserispor: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Alanyaspor – Kayserispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %7’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Alanyaspor'un her maçına "KG VAR" oynamak istiyorum. Francesco Farioli takımın başında olduğu müddetçe, kaleden pasla çıkma tercihlerinden vazgeçmedikleri sürece hatalı tercih de yapmayız. Bi' kere fikir açısından çok doğru. Elde Zinedine Ferhat, Efecan Karaca (cezadan dönüyor), Daniel Candeias gibi yaratıcılar ve Ahmed Hassan gibi bir bitirici varken gol bulmaları zaten normal. Savunmadan (kaleden) çıkarken de zaman zaman hata yaptıklarına şahit olduk. Yapmasalar bile savunma sertlikleri düşük... Kayserispor ise Çağdaş Atan'la keyifli futbol izletiyor. Fenerbahçe deplasmanı sonrası oynadıkları 9 maçın tamamında gol attılar. 6'sında "karşılıklı gol" izledik. Seri devam edecektir.

İstanbulspor – Kasımpaşa: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan İstanbulspor – Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %18’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Kasımpaşa, Selçuk İnan yönetiminde çıktığı iki maçı da kaybetti. Önce kupada Ümraniyespor’a elendiler. Ardından ligde tahmin ettiğimiz gibi Sivasspor’a karşı mağlubiyet aldılar. Ancak direkten dönen topları ve girdikleri birçok gol pozisyonu vardı. Kasımpaşa kadro kalitesi olarak İstanbulspor’un önünde bir takım. Yeni teknik adamı ile Kasımpaşa’nın ilk galibiyetini İstanbulspor’a karşı alacağını düşünüyorum.