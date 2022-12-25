Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Gaziantep – Beşiktaş : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Gaziantep – Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tercihi

Gaziantep özellikle iç sahada iyi oynayan bir ekip. Kendi sahalarında rakibine kolay fırsat vermeyen ve sonuca gidebilen bir takım görüntüsü çiziyor. Erol Bulut ve oyuncu grubu arasındaki geçmişte yaşanan gerilimler tatlıya bağlanmıştı. Gaziantep’in iç sahada iyi oynaması Beşiktaş’ın işini az da olsa zorlaştırabilir ancak siyah-beyazlı ekibin Şenol Güneş önderliğinde bambaşka bir oyun ve planla oynadığının altını çizelim. Hazırlık döneminde yalnızca 1 beraberlik alan ve geri kalan tüm maçlarını kazanan Beşiktaş vardı. Şanlıurfa karşılaşmasında ilk yarıda 2 farklı geri düşmesine rağmen Şenol Güneş’in dokunuşlarıyla Urfa temsilcisini kupa dışına itmişti. Fenerbahçe ’nin de puan kaybı yaşadığı bir hafta da Beşiktaş’ın mutlak galibiyet almak isteyeceğini düşünüyorum. Takımın oyunsal gelişimi de bu galibiyette etkili olacaktır. 1-2 gibi bir skor beklentim ve Beşiktaş galibiyetini deneyeceğim.

Galatasaray – İstanbulspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Galatasaray – İstanbulspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ömer Necati Albayrak’ın Tercihi

İstanbulspor, ligde dünya kupası arasından sonra sürprizlere aday bir takım haline geldi. Çünkü teknik direktör Fatih Tekke oyun sistemini kampta oyuncularına ezberletti artık. Galatasaray karşısında elbette kazanmaları çok zor ama ben sert bir ilk yarı bekliyorum ve golsüz bir devrenin kazandıracağı görüşündeyim.

Konyaspor – Alanyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan Konyaspor – Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Konyaspor'u Kayserispor deplasmanında 2-1 kazanırken bırakmıştık. Ancak iç sahada keyifli değillerdi, son 2 maçı sadece 1 puan geçmişlerdi... Alanyaspor ise koca bir devre 10 kişi oynayan Adana Demirspor'a gol atamamış, 0-0'a razı olmuştu. Dünya Kupası arasından dönüşü Eyüpspor'u uzatmada (kupa) yenerek yaptılar. Normal sürede 2 penaltı kaçırdılar. Konya deplasmanında takımın yaratıcı ayaklarından Efecan Karaca'dan faydalanamayacaklar; cezalı... Konyaspor hafta arası Bodrumspor'u uzatma sonunda (kupa) geçti. Mame Diouf ve Guilherme dinlendi, Hadziahmetovic kenardan gelip 2 gol attı. Zymer Bytyqi kenardan gelip asist yaptı... Savunması dertli, Efecan'dan yoksun Alanyaspor karşısında ev sahibi avantajıyla (seyirci desteği) Konyaspor tarafındayım.