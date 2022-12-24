Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da, İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Trabzonspor – Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Trabzonspor- Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmayı Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ömer Necati Albayrak’ın Tercihi

Sezonun en önemli maçlarından biri. Fenerbahçe'nin Antalya kampındaki hazırlık maçlarında tribündeydim. Hazırlık maçı oynamalarına karşın tempoları da iştahları da gayet yerinde. Trabzonspor ev sahibi olmasına karşın baskıyı daha fazla hissedecek olan taraf. Çünkü kazanmak zorundalar. Bu kritik maçta konuk takımın kazanma ihtimalini oldukça yüksek görüyorum.

Kasımpaşa- Sivasspor : 2.5 Üst

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Kasımpaşa - Sivasspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Kamp dönemindeki hazırlık mücadelelerinde oynadığı 3 maçı da kazanan Sivasspor, hafta içinde de kupa mücadelesinde Esenler Erok'u mağlup ederek turu geçti ve olumlu sinyaller verdi. Kasımpaşa ise Selçuk İnan yönetimindeki ilk resmi maçında hafta içinde Ümraniyespor'a mağlup olarak kupadan elenmişti. İki ekip de alt sıralarda bulunuyor. Mücadele gücü yüksek bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tercihim deplasman ekibinin çifte şans seçeneğinden yana.

Pendikspor- Manisa Futbol Kulübü: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan Pendikspor- Manisa Futbol Kulübü mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %42’si Pendikspor’un rakibini mağlup edeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Pendikspor geçtiğimiz hafta Bandırma deplasmanında son saniye golü ile kaybetti. İki takımı kıyasladığımızda ön plana çıkan taraf ev sahibi ekip! Daha disiplinli ve takım savunmasını başarı ile uygulayan bir oyuna sahipler. Süper Lig hedefi bulunan iki takım arasında ben Pendikspor’u daha avantajlı görüyorum. Ev sahibi ekibin bu maçı kazanmasını bekliyorum.