Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da, İddaa programı içerisinde yer alan günün en çok oynanan bahislerini ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Trabzonspor - Samsunspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Trabzonspor- Samsunspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %56’sı karşılaşmada Trabzonspor’un galip geleceğini düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Trabzonspor, Dünya Kupası arasına gitmeden önce 2 beraberlik almıştı. Arada 3 hazırlık maçı yaptılar; onlar da berabere bitti. 5 maçın "MSX" dışında ortak noktası, bordo-mavili ekibin ilk golleri atması. 5 maçın 4'ünde ilk yarıda tabela yaptıklarını da es geçmeyelim. Dorukhan ve Denswil sakat. Vişça çok uzun bir aradan sonra resmi maça çıkabilir... Samsunspor ise Hüseyin Eroğlu yönetiminde kırılması zor bir görüntüde. Alt ligde çetin bir zirve (daha çok ikincilik) yarışı veriyorlar. Ve her şeyden önemlisi, yanlış saymadıysam 10 isim kadroda olmayacak. Eroğlu, Novikovas ve Boldrin'in biletlerini kesmiş ve kadro dışı bırakmıştı. 8 tane de sakat. As kalecisinden, sağ/sol bekine; stoperinden, hücumda iş bitiren isimlere... Trabzonspor ilk golü ilk yarıdan atar. Son maçlardaki gol yeme hastalıkları olmasa "İY1" de diyebilirdim ama garantiye kaçalım.

Beşiktaş – Şanlıurfaspor: 3.5 Üst

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Beşiktaş- Şanlıurfaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si karşılaşmada en az 4 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Beşiktaş adına Romain Saiss sakatlığı sebebiyle 2 hafta olmayacak. İki takım arasında kalite farkı çok bariz. Beşiktaş’ın bu maçta çok üstün oynamasını bekliyorum. En az 3 gol bulurlar.

Club Brugge- St. Truidense: Maç Sonucu 1

İddaa programında “Tek Maç” seçeneğiyle yer alan günün öne çıkan maçlarından Club Brugge- St. Truidense mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u Club Brugge’ün rakibini mağlup edeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Club Brugge ligde liderlik yarışının uzağında kaldı. Dünya Kupası arasında da pek derli toplu performans ortaya koymadılar. Sint Truiden tek hazırlık maçında da iyi sonuçlar elde etti. Sürpriz kovalanabilecek bir karşılaşma. Konuk ekip kaybetmez denenebilir.