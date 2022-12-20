Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Fenerbahçe - İstanbulspor: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe - İstanbulspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada Fenerbahçe takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tahmini:

Dünya Kupası arasına Giresunspor yenilgisiyle giren Fenerbahçe, arada oynadığı 4 hazırlık maçının tamamını kazanmayı başardı. Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Luan Peres takıma döndü. Ekvador'la Katar'da mücadele ederken sakatlanan Enner Valencia iyileşti. Joao Pedro yok. Ezgjan Alioski ve Altay Bayındır için maç saatini bekleyeceğiz... İstanbulspor ise Fatih Tekke yönetiminde iyi gitmiyordu, arada Beşiktaş 'la hazırlık maçı oynayıp 4 yediler. Kupanın bir önceki turunda yedek ağırlıklı maça başlayıp çok erken 2 gol yemişlerdi. Maçı döndürmesi 118. dakikaya kadar sürmüştü. Jetmir Topalli ve Valon Ethemi tehlike yaratabilecek isimler ancak Kadıköy'de Fenerbahçe'ye karşı gelebilmeleri çok zor. İştahlı görüntüsü hazırlık maçlarında da devam eden sarı-lacivertli takım en az 3 gol atacaktır.

Antalyaspor - Manisa Futbol Kulubü: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Antalyaspor - Manisa Futbol Kulubü mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i karşılaşmada Antalyaspor takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ömer Necati Albayrak’ın Tahmini:

Ligde toparlanmışken araya girilmesine üzülen takımlardan biri de Antalyaspor'du. Dünya Kupası'nda ABD forması giyen Haji Wright'ın bu müsabakada oynaması beklenmiyor. Manisa FK, 1. Lig'de hedefi olan bir takım. Zaten Adem ve Nizamettin gibi önemli sakatları var. Edindiğim bilgiye göre alternatif ağırlıklı bir kadroyla çıkacaklar. Antalyaspor'un rahat kazanacağı bir maç izleyebiliriz.

Sivasspor - Esenler Erokspor: Maç Sonucu 2

İddaa programı Türkiye Kupası bülteninde günün öne çıkan maçı Sivasspor - Esenler Erokspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i karşılaşmada Sivasspor takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tahmini:

Sivasspor kadrosunda çok kaliteli isimler olsa da dar bir rotasyona sahipler. Bu arada oyuncu grubunun dinlenme şansı oldu. Bu maçta kalitelerini sahaya süreceklerdir. Esenler Erok önünde iç sahada kazanırlar.