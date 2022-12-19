Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Adanaspor - Denizlispor : Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Adanaspor - Denizlispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i karşılaşmayı Adanaspor’un kazanacağını düşünüyor.

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçükçolak’ın Tercihi

TARAF bahsinin riskli olduğu bir karşılaşma! Denizlispor bulunduğu zorlukların da etkisiyle ligin en zayıf halkalarından biri… Ancak geçtiğimiz hafta son dönemlerin en dikkat çeken ekiplerinden Altay’ı 2-1 mağlup ettiler. Adanaspor istikrarsız bir takım. Ciddi dalgalanmalar yaşayabiliyorlar. Gollü bir mücadele olmasını bekliyorum. 2.5 üst seçeneği ideal…

Wigan Athletic – Sheffield United: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’İngiltere Championship’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Wigan Athletic – Sheffield United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmadan Sheffield United’in galip çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Sheffield son ana kadar Burnley ile liderlik mücadelesi verecek. Millwall deplasmanında berabere kalan Wigan hala tehlikeli bölgede. Son 2 lig maçında 4 puan alarak umutlandılar ancak bu kez rakipleri çok güçlü. Son 2 maçını 1-0'lık skorlarla kazanan Sheffield bu deplasmanda da kazanmaya yakın.

Sporting Lizbon - Braga: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Portekiz Lig Kupası’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından olan Sporting Lizbon - Braga mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada Sporting Lizbon’un galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Faruk Nergiz’in Tercihi

Sporting Lizbon alınan sonuçlara baktığımızda Lig Kupası’nı en çok isteyen ekip olabilir. Onlarda da önemli isimler Dünya Kupası’na katıldı ama Paulinho’nun skorerliği sayesinde bol gollü ve farklı galibiyetler aldılar. Ev sahibinde St. Juste ile Neto’nun sakatlığında savunma Coates, Porro ve Inacio’dan kurulacak. Orta sahada Ugarte-Morita ikilisini bekliyorum. Hücumda ise Paulinho, Trincao ve Edwards süre alır. Braga da kolay bir grup aşamasından sonra üst tura yükselmişti. Onlarda ise genç golcüler Abel Ruiz ve Vitinha skor yükünü çekti. Bu sonuçların bir etkisi de ligde ve Avrupa’da alınan sonuçlar nedeniyle koltuğu sallantıya giren Artur Jorge’nin kredi kazanmış olması. Portekizli çalıştırıcı en azından ara transfere Braga’nın başında girmeyi garantiledi. Hatta bu maçta alınacak sonuçla ikinci yarıyı tamamen garanti altına alabilir. Ev sahibinde ise Ruben Amorim Lig Kupası’nı alarak ara transfer için elini güçlendirmek istiyor. Ben Sporting kazanır diyorum.