Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Antalyaspor – Napoli: Maç Sonucu 2

İddaa programının Hazırlık Maçları bülteninde günün öne çıkan maçı Antalyaspor – Napoli mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara nedeniyle iki ekipte hazırlık maçına çıkıyorlar. Bu sezon Türkiye liginde beklentilerin altında bir performans ortaya koyan Antalyaspor son oynadığı hazırlık maçında Maccabi Tel Aviv karşısında savunmada hatalar yapınca mücadeleyi 2-1 kaybettiler. Oyun yapıları itibariyle ofansif futbolu seven Antalyaspor Nuri Şahin önderliğinde cesur bir futbol sergiliyor. Bu karşılaşmada baskılı bir futbolla maça başlamasını bekliyorum. Napoli ise Antalya’da hazırlıkları İçin kampa girdi. Önemli oyuncularının Milli Takımda olmasına rağmen geniş ve etkili bir kadroya sahip olduklarını belirtmek istiyorum. Mutlaka bu ilk hazırlık karşılaşmasında kazanmak adına tempolu başlayacaklardır. Hücum yönü yüksek iki ekipte baskılı bir futbolla maça başlayarak 3.5 Gol Üstü barajını aşarlar.

Trabzonspor - Crystal Palace

İddaa programının Hazırlık Maçları bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor - Crystal Palace mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Crystal Palace takım savunmasında başarılı, orta saha kontrolünü elinde tutmak isteyen ve bunu çoğu kez başaran bir ekip! Premier Lig’de geride kalan haftalarda Manchester City 14, Liverpool 17 gol yerken Palace da kalesinde 18 gol gördü. Bence işin savunma yönünde beklentilerin üzerinde bir performans sergiliyorlar. Trabzonspor ise bu sezon açıkçası istikrarlı bir oyun ortaya koyamıyor. Kamptaki ilk hazırlık maçında Hull City ile 1-1 berabere kaldılar. Crystal Palace çok daha iyi bir takım. İngiliz ekibinin galibiyeti sürpriz olmaz!

Bochum – Zwolle:Maç Sonucu 1

İddaa programının Hazırlık Maçları bülteninde günün öne çıkan Bochum – Zwolle mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %7’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tercihi

Bundesliga'ya çok kötü başlayan Bochum, son 2 maçını kazanarak toparlanmıştı. Hazırlık dönemini de iyi geçirerek lige kaldıkları yerden devam etmek istiyorlar. Hollanda 2. Ligi'nde 2. sırada yer alan PEC Zwolle ise ilk hazırlık maçında Oostende'ye mağlup oldu. Daha güçlü taraf olan ev sahibi ekip kazanır ve iki tarafın da katkılarıyla baraj aşılır.