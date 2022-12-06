Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fas – İspanya: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Fas - İspanya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmayı İspanya’nın kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tercihi

İspanya, 7-0'lık Kosta Rika galibiyetinden sonra kazanamadı. Bu turda Hırvatistan'la, çeyrek finalde de Brezilya'yla oynamaktan kaçmak için Japonya maçında %100 performans sergilememiş olabilirler. Ancak bu tarz 'rakip seçme' işlerinde sürpriz sonuçlar görebiliriz. Fas, Hırvatistan ve Belçika'nın olduğu gruptan lider çıkarak herkesi şaşırttı. İyi durumdalar. İspanya karşısında bir sürprize imza atabilecek güçleri var yani. Gol bulmaları şaşırtmaz.

Portekiz – İsviçre: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde yer alan günün öne çıkan maçlarından Portekiz - İsviçre mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i karşılaşmada Portekiz’in galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Portekiz son maçını kaybetse de gruplardaki ilk iki maçında gerekeni yapmıştı. Bruno Fernandes, Leao ve Ronaldo çok formdalar. Bernardo Silva ve Ruben Dias ise City'deki gibi oynuyorlar ve farkları ortaya çıkıyor. İsviçre ise Sırbistan karşısında tansiyonu yüksek bir maç oynadı. Xhaka ortaya karakter koydu. Shaqiri ise bana göre tam bir turnuva topçusu. Embolo'nun da yeteneğiyle disiplinli bir İsviçre izliyoruz. Bu maçta ise işleri ekstra zor olacak. Portekiz'de Ronaldo ve arkadaşları kupayı çok istiyor. İyi orandan Portekiz galibiyeti kuponlara eklenebilir.

Leganes - Mirandes: Maç Sonucu 1

İddaa programının “La Liga 2” bülteninde yer alan Leganes - Mirandes mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i bu karşılaşmadan Leganes’in galip çıkmasını bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Leganes, son dönemdeki formu ile birlikte orta sıralara yükselmeyi başardı. Mirandes de alt sıralardan kurtulma çabası veren bir ekip. Mirandes, bu sezon ligde oynadığı 8 deplasman maçını da kazanamadı ve ligin en kötü dış saha performansını sergileyen ekip konumunda. Ev sahibi ekibi bu mücadelede taraf bahsinde bir adım önde görüyorum. Tercihim MS 1.



