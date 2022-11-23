Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Almanya- Japonya: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Almanya-Japonya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %68’i karşılaşmayı Almanya’nın kazanacağını düşünüyor.

GÜNÜN EN ÇOK BAHİS OYNANAN MAÇLARI

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tercihi

2014'te şampiyon olan Almanya, 2018'de gruptan çıkamayarak büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Katar'daki hedef ise bir kez daha zirveye çıkmak. Hansi Flick'in eli hücum konusunda oldukça rahat. Bayern Münih'in yıldız isimlerinin hepsi de formda. Üst üste 7. defa Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Japonya, son 5 turnuvada da ilk maçında gol attı. 2018'de gruptan çıkıp Belçika'ya elenmişlerdi. Hedef bir kez daha gruptan çıkmak ama işleri zor. Yine de skora katkı verebilirler. Müller, Sane, Gnabry, Musiala gibi hücum opsiyonlarına sahip olan Almanya da maçta barajın aşılması için elinden geleni yapacaktır. Grubun açılış maçında en az 3 gol izleriz.

Fas – Hırvatistan: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Fas-Hırvatistan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u karşılaşmada Hırvatistan’ın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Dünya Kupası'nın son finalisti, 2018'de ikinci olan Hırvatistan yine tarih yazmak istiyor. Modric önderliğinde yeni bir hikâye peşinde olacaklar. Fas hazırlık maçlarında çok iyi gözüktü. Beşiktaş 'tan Romain Saiss kadroda yer alıyor. Belhanda davet beklemesine rağmen çağrılmadı. Hırvatistan'da ise eski Beşiktaşlı Domagoj Vida kadroda. Sert bir 90 dakika bekliyorum. Fas; Ziyech ve En Nesyri'ye güveniyor. Hırvatlar ise Kramaric, Perisic, Modric gibi silahlarına... 2-3 gol aralığında bir mücadele bekliyorum.

Belçika- Kanada: 2.5 Üst

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Belçika-Kanada mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %77’si karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Şahin’in Tercihi

Kanada bu turnuvada beni en çok heyecanlandıran takımlardan bir tanesi. Jonathan David, Lille'de gerçekten iyi bir sezon geçirirken Dünya Kupası'na geldi ve iyi performansını devam ettireceğini düşünüyorum. Alphonso Davies zaten takımın yıldızı konumunda ve Cyle Larin ile beraber Belçika'nın ağır defans hattını çaresiz bırakabilir. Belçika tarafı ise altın jenerasyonun son turnuvasına çıkıyor ve yıllardır tek bir kupa alamadılar. Çok hırslılar fakat savunmaları onları bu maçta çok zora sokabilir. Karşılıklı gol bekliyorum.