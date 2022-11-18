Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fenerbahçe – Panathinaikos: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe – Panathinaikos mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %84’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Fenerbahçe liderliğini sürdürüyor. 73.3 sayı ort ile ligin en az sayı yiyen ve en iyi savunma yapan takımılar. Calathes, Motley, Wilbekin, Guduric, Melih Mahmutoğlu formdalar. Son 9 resmi maçın 8'inde handikaplı bahiste kazanan taraf oldular, güven veriyorlar... Panathinaikos iç sahada dirençli ancak deplasmanlarda performansı düşüyor. Son 2 EuroLeague deplasmanında çift haneli farkla kaybettiler. Wolters, Bacon, Derrick Williams, Ponitka öne çıkan oyuncuları... Fenerbahçe saha avantajı ve kadro kalitesiyle net favori durumda, 7.5 handikapı aşarak kazanmalarını bekliyorum.

Yeni Malatyaspor – Pendikspor: 1.5 Üst

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Yeni Malatyaspor – Pendikspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmanın 1.5 üst olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tercihi

Pendik, Bodrum karşılaşması ile birlikte moralini yükseltti. İç sahada aldıkları farklı galibiyet, üst üste alınan 3 yenilginin ardından takım içindeki havayı değiştirdi. Transfer tahtası kapalı olan Yeni Malatyaspor için işler hiç yolunda gitmiyor. Ligde alt sıralarda bulunan sarı siyahlılar için alt lige düşmesi en muhtemel ekip diyebiliriz. Pendik moralsiz ve olumsuz havaya sahip rakibi karşısında kazanacaktır.

Mısır – Belçika: Maç Sonucu 2

İddaa programının Uluslararası Hazırlık Maçları bülteninde günün öne çıkan Mısır – Belçika mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Mısır'ın Dünya Kupası'nda olmaması Salah, Elneny, Trezeguet, Mohamed gibi oyuncular için büyük skandal. Belçika ise Mertens ve Batshuayi'li kadrosuyla madalyasız dönmek istemiyor. Mısır'ın kadrosunda tanıdık isimler var. Belçika'nın da keza aynı şekilde. Keyifli bir maç bekliyorum. İki takım da fileleri havalandırabilir.