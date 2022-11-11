Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Ankaragücü – Trabzonspor Maç Sonucu 2

iddaa programı Süper Oran bülteninde günün en çok oynanan maçı Ankaragücü – Trabzonspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %29’u Bordo-Mavililerden galibiyet bekliyor.

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Misli.com Yorumcusu Ö. Necati Albayrak’ın Tahmini

Konya beraberliğiyle kayıp kredisini tüketen Trabzonspor için tek hedef galibiyet. Ömer Erdoğan yönetiminde takım savunması oturan ve iç sahada taraftar desteğiyle oldukça etkili hucumlar yapabilen Ankaragücü rakibi doğru karşılayarak sonuç bulmaya çalışacak. Temposu kadar tabelası da yüksek bir maç izleyebiliriz.

Alanyaspor – Adana Demirspor Maç Sonucu 2

iddaa bülteni Süper Oran programında günün diğer maçı Alanyaspor – Adana Demirspor karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü konuk ekibe oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini

Adana Demirspor, üst üste aldığı iki beraberlikle zirve yarışının gerisinde kaldı. Önce Konyaspor ardından Kayserispor ile berabere kaldılar. Ancak iki maçta da galibiyeti kaçıran, rakipleri karşısında öne geçmeyi başaran, önemli pozisyonlara imza atan taraf Adana Demirspor’du. Banko seçimlere yönelmek isteyenler 0-2 çifte şans oynayabilir. Sistem kuponları için direk Adana Demirspor galibiyetini öneririm. Alanyaspor’un, Farioli yönetimindeki oyununu geçtiğimiz yıllara göre çok geride buluyorum. Adana ekibi bu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarır.

Monchengladbach – B. Dortmund Maç Sonucu 2

iddaa programında günün öne çıkan maçlarından Monchengladbach - B. Dortmund karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %19’u konuk ekibin galip geleceği görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’un Tahmini

Hafta arası konuk olduğu Bochum karşısında çok büyük savunma hataları yapan M’gladbach maçı 2-1 kaybetmekten kurtulamadı. Dortmund ise konuk olduğu Wolfsburg karşısında pozisyonlara girmesine rağmen mücadeleyi 2-0 kaybetti. Mutlaka üst sıralar ve hedefinden kopmamak için bütün riskleri alarak başlayacak olan konuk ekip maçı kazanmak isteyecektir. Acilen puana ihtiyacı olan iki tarafın da ofansif bir futbolla başlayarak ilk yarı 1.5 Gol Üstü barajını aşmasını bekliyorum.