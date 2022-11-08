Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Wolfsburg - B. Dortmund: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Wolfsburg - B. Dortmund mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi

Ligde son 2 maçını kazanan Wolfsburg güzel bir çıkış yakalayıp rakiplerine karşı 6 maçta yenilmiyor Takım olarak formda olan ev sahibi ekip taraftarı önünde artık üst sıralar hedefinden kopmamak için mutlaka baskılı bir futbolla başlayarak kazanmak isteyeceklerdir. Dortmund ise oynadığı son 3 maçı kazanarak liderlik şansını devam ettiriyor. Özellikle hücum yönü yüksek bir performans ortaya koyan konuk ekip skor üretmekte zorlanmıyor. Mutlaka tempolu başlamalarını bekliyorum. Hücum futbolu seven iki ekipte kazanmak adına tempolu bir giriş yaparak 2.5 Gol Üstü barajını aşarlar.

Napoli – Empoli: Maç Sonucu 1

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Napoli – Empoli mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Onur Karaosmanoğlu’nun Tercihi

Ligde oynadığı son 9 maçının tamamında sahadan galibiyet ile ayrılan namağlup lider Napoli evinde Empoli takımını konuk ediyor. Napoli evinde oynadığı son 3 lig maçının ilk yarılarında kurduğu baskı ile rakip fileleri toplamda 7 kez havalandırmayı başardı. Empoli karşısında da baskılı oyununu sürdüreceği ve karşılaşmanın tamamında üstünlüğünü koruyacağı görüşündeyim.

Bayern Münih - Werder Bremen: Handikaplı Maç Sonucu (Deplasman:1)

İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan Bayern Münih - Werder Bremen mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %2’si karşılaşmada ev sahibi ekibin handikaplı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Geçtiğimiz hafta sonu Hertha Berlin'e konuk olan Bayern Münih, dakikalar 38'i gösterdiğinde 3-0 öndeydi fakat devreye 3-2 girdik. İkinci yarı başında 1 gol daha attılar ama VAR'dan döndü, sonrasında topa sahip olup pozisyonlar da buldular ancak skor değişmedi. Berlin'de maçı tamamlayamayan Alphonso Davies, Werder Bremen karşısında oynayamayacak. Matthijs de Ligt ve Thomas Müller'in de sakatlıkları devam ediyor... Son 2 lig maçını (evinde) kazanan Bremen ise bu sezon son maça kadar (deplasmandaki) fena bir grafik çizmiyordu. Freiburg mağlubiyeti bu sezon deplasmandaki 8. maçlarında ilk yenilgileri (90 dakika içinde) oldu. Savunmadan Felix Agu sakat. Son 2 maçta tabela yapan Niclas Füllkrug da deplasman kafilesinde yer almadı... Bayern son haftaların formda ismi Eric Maxim Chupo-Moting ile (son 7 maç 9 gol 3 asist) ilk yarıdan etkisini bir kez daha hissetirecektir.