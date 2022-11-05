Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Galatasaray – Beşiktaş Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok oynanan maçı Galatasaray – Beşiktaş karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %18’i derbiyi ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tahmini

Galatasaray adına belki de sezonun en önemli maçı olabilir. Okan Buruk yönetiminde taraftarın tek beklentisi galibiyet. Beşiktaş, Şenol Güneş önderliğinde ilk maçını farklı kazandı. Gollü bir maç bekliyorum. Gol Var ilk tercihim.

Atalanta – Napoli Maç Sonucu 2

iddaa programı Süper Oran bülteninde günün öne çıkan maçlarından Atalanta – Napoli karşılaşmasıni kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini

Gasperini’nin bu sezon savunmaya yönelik tercihleri alıştığımız Atalanta’nın biraz dışına çıkmasına sebep oldu. Fakat yine güçlü bir Atalanta izlemeye devam ediyoruz. Napoli, sezon içindeki ilk yenilgisi Liverpool karşısında aldı. Fakat bu yenilgi takımın havasını etkilemez. Ligde lider, Avrupa’da son 16’ya kalan Napoli, öz güveniyle iyi işler çıkarmaya devam edecek seviyeyi korur. Atalanta’nın savunma yapısı maçın skor etkisini azaltır düşüncesindeyim. Zorlu mücadelede orta skor bahsine yönelmeyi mantıklı bir tercih olarak görüyorum.

Hoffenheim – Leipzig 2.5 Gol Üstü

iddaa programı Süper Oran bülteninde yoğun ilgi gösterilen maçlardan Hoffenheim – Leipzig mücadelesine bahis oynayan Misli.com üyelerinin %30’ü gollü bir karşılaşma beklentisinde.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini

Leipzig, acayip bir form yakaladı. Tüm kulvarlarda oynadıkları son 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldılar. Bu dönemde negatif olan tek şey ligdeki deplasman performansları. Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'i ve Shakhtar'ı deplasmanda yenerken ligde henüz deplasman galibiyeti alamadılar. Shakhtar karşısında alınan 4-0'lık galibiyetin ve gruptan çıkmanın getirdiği moralle bu maçı kazanabilirler. Hoffenheim düşüşe geçti. Son 6 lig maçında sadece 1 defa kazanabildiler. İç sahada da 2 maçtır kaybediyorlar. Bu kötü seriye son vermek için ellerinden geleni yapacaklardır. İki takım da skora katkı yapar.