Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Kasımpaşa - Ankaragücü: 2,5 Gol ALT/ÜST : ÜST

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Kasımpaşa - Ankaragücü mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’i karşılaşmada 2,5 gol barajının aşılacağı görüşünde.

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Misli.com Yorumcusu Ömer Necati Albayrak’ın Tahmini:

Ankaragücü'nün kadro kalitesi kendisini göstermeye başladı. Geçen hafta Hatay karşısında çok güçlü bir oyunla sahadan galibiyetle ayrılmayı başardılar. 4 haftadır kazanamayan Kasımpaşa'da Şenol Can için final niteliğinde bir maç risk almak zorunda. Bu da bize gollü bir maç vadediyor. Karşılıklı goller izleriz.

Ümraniyespor - Alanyaspor : Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Ümraniyespor - Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada Alanyaspor takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ömer Necati Albayrak’ın Tahmini:

Avrupa'nın 20 Ligi'nde galibiyeti olmayan 5 takımdan biri olan Ümraniyespor eğer bir müsabakada kazanmaya yakın olacaksa o da bu maç olabilir. 3 haftadan birbirinden kötü 4 maç oynayarak 7 puan kazanan Alanyaspor karşısında Ümraniyespor'un kazanmasını bekliyorum.

Barcelona - Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %4’ü karşılaşmada Fenerbahçe takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tahmini:

İki takom da EuroLeague'de savunmasıyla öne çıkıyor. Fenerbahçe oyun organizasyonu tarafında daha başarılı görünen ve beğenilen takım. Fenerbahçe İspanya deplasmanına yenilgisiz geliyor... Barcelona da Vesely eski takımına karşı iyi performans göstermek isteyecektir. Mirotic'in yokluğu üretkenliklerini düşürüyor... Savunmaların ön planda olduğu maç beklentim var, önerim 157.5 Alt.