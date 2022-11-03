Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Dinamo Kiev – Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Dinamo Kiev – Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Temsilcimiz Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında Dinamo Kiev’le 4. resmi maçını oynayacak. İkisi elemelerde olmak üzere oynanan 3 maçın toplamında 26 kez sarı kart çıktı ve bir de kırmızı kart çıkmıştı! 3 maçın faul sayıları toplamı da 110 idi... Temsilcimiz için bu karşılaşma grup liderliği açısından çok kıymetli. Zira Rennes ile puanlar da ikili averaj da eşit durumda. Lucescu’nun öğrencileri Avrupa’ya veda etse de prestij için sahaya çıkıyor. Ukraynalı rakibin bir iddiasının olmaması bize avantaj sağlasa da, olası Rennes galibiyetinde oluşacak averaj baskısı da temsilcimizi rehavete sürükleyebilir. Yine temaslı, faul sayılarının yüksek olduğu ve beraberinde kartların çıktığı bir maç izleyebiliriz.

Başakşehir – Hearts: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Başakşehir – Hearts mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ömer Necati Albayrak’ın Tercihi

Liderliği garantileme fırsatını İtalya'da kaçıran temsilcimiz Başakşehir için kayıp ihtimali düşünülmeyen bir müsabaka. Deplasmandaki gibi rahat kazanmasına kesin gözle bakabiliriz. Maç sonunda en az 2 farklı Başakşehir galibiyeti izleriz. Emre Belözoğlu'nun çok fazla rotasyon yapacağını düşünmüyorum.

Trabzonspor – Ferencvaros: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan Trabzonspor – Ferencvaros mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %34’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Trabzonspor bu maçı kazanıp Monaco’nun puan kaybını bekleyecek. Bordo mavili takım Avrupa Ligi’nde mutlak kazanması gereken maçta tüm riskleri alacaktır. Bu durumda da bol pozisyonlu, gollü bir maç bekliyorum. Kaldı ki Trabzonspor zaten kalesinde pozisyon veren bir takım. Ferencvaros grupta oynadığı 5 maçta da rakiplerine karşı skor üretmeyi başardı. Karşılıklı goller izleyeceğimiz bir maç olacağı kanaatindeyim.