Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Başakşehir - Giresunspor: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Başakşehir – Giresunspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %57’si karşılaşmada Başakşehir takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Başakşehir hafta içinde Avrupa Ligi’nde oynadığı Fiorentina maçını deplasmanda 2-1 kaybetti. Zorluk derecesi yüksek bir maç oynadılar ve yıprandılar. Teknik Direktör Emre Belözoğlu bu maçta kadroda değişime gidecektir. Ancak Başakşehir sahip olduğu kadro kalitesi ile rakibi Giresun’un çok önünde. Kaldı ki Giresunspor da ligde tam 7 maçtır kazanamıyor. Şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Başakşehir, rakiplerinin kazandığı haftada hata yapmaz. Ev sahibinin bu maçtan 3 puan çıkaracağını düşünüyorum.

Sivasspor - Antalyaspor: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Sivasspor – Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada Sivasspor takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

Sivasspor çıkışını Avrupa zaferi ile sürdürdü. Şimdi ligde de kazanma zamanı. Antalyaspor son maçı kazandı ve kötü gidişe son verdi ama güven vermiyor. Ayrıca o galibiyette rakibin durumunun da etkisi vardı. Ona rağmen zar zor son dakikada kazandı. Havasını yakalamış Sivasspor önünde fazla şansı bulunmuyor.

Hellas Verona - AS Roma: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Hellas Verona - AS Roma mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si karşılaşmada AS Roma takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Verona, 6 maçtır kaybediyor ve bu süreçteki tüm maçlarda orta skorlu sonuçlar ortaya çıktı. Roma, Helsinki deplasmanından beklediğim gibi orta skorlu bir galibiyetle dönerek Avrupa’da grubundaki şansını son maça bıraktı. Ligde son olarak sahasında Napoli karşısında kaybeden Roma, dış sahadaki son 3 maçını kazandı. Napoli mağlubiyetinin telafisi için vasatın altıda kalan bir rakiple oynamanın avantajını kullanmaya çalışacaklar. Roma galibiyeti, öncelikli tercihim olacak. Alternatif bahsiler için TGS 2,3 ve ikili bahislerde Roma galibiyeti, 1,5 gol üstü tercihlerinin değerli olduğunu düşünüyorum.