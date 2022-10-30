Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Beşiktaş - Ümraniyespor: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş – Ümraniyespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada Beşiktaş takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:

Beklenen oldu ve Beşiktaş'ın başına Şenol Güneş geçti. İlk maçın iç sahaya denk gelmesi onlar açısından büyük bir şans. Bu sezon henüz galibiyet alamayan Ümraniyespor ise son sırada yer alıyor. Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk döneminde oynattığı hücum futbolu hala akıllarda. İç sahada 3 maçtır kazanamayan bir Beşiktaş var. Ancak Şenol Güneş yönetimindeki ilk maçta eski günleri hatırlatan bir Beşiktaş izleriz. Siyah-beyazlı ekip kazanırken maçta da en az 3 gol olur.

İstanbulspor - Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı İstanbulspor - Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %64’ü karşılaşmada Fenerbahçe takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

İki takım arasında nereden bakarsanız bakın çok büyük bir kalite farkı var! Fenerbahçe çok formda! Jorge Jesus büyük bir teknik adam olduğunu daha 2-3 ayda farkını hissettirip ağırlığını koyarak, Fenerbahçe taraftarını şampiyonluğa inandırarak kanıtladı. Rennes karşısında 3-0 geriden 3-3’ü yakalamak da Fenerbahçe’yi galibiyet kadar sevindirdi. İstanbulspor da Fatih Tekke ile anlaştı. Ancak İstanbulspor’un çıkış yapacağı maç bu değil! Fenerbahçe kazanır. Handikaplı Fenerbahçe galibiyeti de oynanır.

Real Madrid - Girona: Maç Sonucu 2

İddaa programı İspanya La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Real Madrid - Girona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %51’si karşılaşmada Real Madrid takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tahmini:

Real’de Benzema sakat ama Valverde şov sürüyor. Her maç jeneriklik gollere imza atıyor. 5 milyon euroya alınan bir oyuncudan uzun yıllar adından ses getirecek yıldız doğdu. Barça dün Valencia deplasmanında kazandı ve Real ile puanları eşitledi. Girona direnecek kapasitede değil. İlk 45’te goller gelir, Real hafta içinde Almanya’da Şampiyonlar Ligi oynamış olsa da en az 2 farklı kazanır.3-0…