Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fatih Karagümrük – Galatasaray : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Fatih Karagümrük – Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Galatasaray iki haftada 5 puan kaybetti. Önce Kayserispor mağlubiyeti ardından Alanyaspor beraberliği, Galatasaray’ı zirveden uzaklaştırdı. Abdülkerim ve Boey de kart cezalısı olması nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Karagümrük, Pirlo yönetiminde çıkışa geçmeyi başardı. Önce Hatay ardından Ümraniyespor’u yendiler. Ancak Galatasaray’ın acil 3 puana ihtiyacı var. Önümüzdeki hafta da kritik bir Beşiktaş derbisi var. Sarı kırmızılıların bu derbi öncesinde puan kaybedeceğini zannetmiyorum. Galatasaray kazanır.

Werder Bremen - Hertha Berlin: 2.5 Üst

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Werder Bremen - Hertha Berlin mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmanın 2.5 üst biteceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi

Ligde oynadıkları son 2 karşılaşmada rakiplerine etkisiz bir performans sergileyen Werder Bremen sahadan mağlubiyetlerle ayrılıyor. Takım olarak hızlı bir düşüşe geçen ev sahibi ekip artık taraftarı önünde kötü gidişata son vermek adına etkili bir giriş yaparak başlamalarını bekliyorum. Ayrıca kart cezası bulunan savunma oyuncusu Friedl kadroda yer almıyor. Hertha Berlin ise geçen hafta evinde konuk ettiği Schalke karşısında 2-1 kazanarak çok önemli bir galibiyet elde etti. Özellikle ileri uçta skor üretmekte zorlanmayan konuk ekip defansta büyük açıklar verip kalesinde kolayca gol görüyor. Mutlaka aldığı galibiyetle çıkışını sürdürmek adına tempolu başlayacaklardır. Bu karşılaşmada tempo gücü yüksek bir performans sergileyecek olan iki ekip kazanmak adına 2.5 Gol Üstü barajını aşarak karşılıklı goller bulmalarını bekliyorum.

Anadolu Efes – Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan Anadolu Efes – Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %8’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tercihi

Fenerbahçe, 4/4 ile lider durumda. Koç İtoudis ile EuroLeague'de farklı bir konsantrasyonla oynayan bir Fenerbahçe izliyoruz. Çok iyi savunma takımına dönüştüler. Wilbekin, Calathes, Motley hücum tarafında sürüklüyorlar... Anadolu Efes, Larkin yokluğunda istediği tempoda oynayamıyor. Micic ve Clyburn'un üstün gayretleriyle maç kazanmaya çalışan bir takım var. Beaubouis oynama durumu belirsiz... 5.5 handikap avantajıyla Fenerbahçe tarafındayım.