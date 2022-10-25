Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

B. Dortmund - Manchester City: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı B. Dortmund - Manchester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada Manchester City takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ömer Necati Albayrak’ın Tahmini:

Kopenhag deplasmanında gole susayan City için patlama maçı. Dortmund, güçlü rakibini karşılarken hızlı savunma arkası koşucularıyla sonuç arayacak. Müthiş atmosferde kesinlikle bol gol izleyeceğimizi düşünüyorum. Oran yükseltmek isteyip, City galibiyetinin yanına 2.5 üst tercihi eklendiğinde gayet denenesi bir maç ortaya çıkıyor.

Leipzig - Real Madrid: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Leipzig - Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %51’i karşılaşmada Real Madrid takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tahmini:

Real Madrid gruptan çıkmayı garantiledi, liderlik için de 1 puan yeterli olacak. Eflatun-beyazlıların deplasman kafilesinde Modric, Benzema ve Valverde yer almadı... Leipzig'te TD Marco Rose, hücum hattında Werner, Nkunku ve Andre Silva'yı bir arada kullanıyor. İç sahada oynadıkları son 5 resmi maçı kazandılar, her birinden en az 3 gol attıklarını görüyoruz... Real Madrid'de Benzema ve Valverde'nin yokluğunda Rodrygo ile Vinicius Junior ön planda olur. Leipzig zaten hücumcu. Bol pozisyonlu, bol gollü, keyifli bir maç bizi bekliyor.

Sevilla - Kopenhag: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Sevilla - Kopenhag mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada Sevilla takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini:

Sevilla yeni hocası ile bir hava yakaladı. Sampaoli yönetiminde çıktığı 5 maçta da gol attı. Bu maçı kazanırsa Avrupa Ligi için Play-Off'u garantileyecek. Tarihi başarılara sahip olduğu Avrupa Ligi'nin ihtimali Sevilla'yı iştahlandırır. Sevilla'nın taraftarı bile çok tecrübeli ve takımın bu maçı almasına yardımcı olacaktır. Kopenhag grupta henüz gol atamadı. Danimarka ekibi son 14 resmi maçında ise 1 golden fazla atamadı.