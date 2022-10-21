Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Antalyaspor – İstanbulspor Maç Sonucu 1

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Antalyaspor – İstanbulspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin yüzde 54’ü ev sahibi ekibe oynuyor.

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Misli.com Editörü Berat Kavuş’un Tahmini

Antalyaspor Nuri Şahin yönetiminde formsuz bir dönemden geçiyor. Ev sahibi ekip son 6 karşılaşmanın 5’inden mağlubiyetle ayrıldı. Öne geçtikleri Antep karşılaşmasının ikinci yarısında 4 gol yiyerek sahadan mağlup ayrılmışlar ve bir türlü toparlanamamışlardı. İstanbulspor ise ligde henüz belirli bir performans standartını oturtamadı. Konuk ekip düşme hattının hemen üstünde bulunuyor. Antalyaspor’un golcü kimliği ve İstanbulspor’un savunma zafiyetlerini de göz önünde bulundurarak, Antalyaspor’un 2 gol bulabileceği görüşündeyim.

Ajaccio – Paris Saint Germain Maç Sonucu 2

Süper Oran bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Ajaccio – Paris Saint Germain karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin yüzde 45’i Messi ve arkadaşlarının galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tahmini

Ajaccio, son 4 maçta 1 kez yenilip direncini artırdığı bir döneme girdi ancak PSG'ye karşı işleri zor. Le Classique'te Marsilya'yı 1-0 yenen PSG, son deplasmanda Reims ile 0-0 berabere kalmıştı. Bu kez hata yapmazlar ve gollü bir galibiyet elde ederler. '2 ve 2.5 üstü' ideal.

Porto – Benfica Maç Sonucu 1

Günün Süper Oranlı son karşılaşması Porto – Benfica maçına bahis oynayan Misli.com üyelerinin yüzde 23’ü derbiyi ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Editörü Faruk Nergiz’in Yorumu

Benfica’nın bu sezonki performansı ortada. Ligde 1 beraberlik harici kayıpsız gidiyorlar ve Şampiyonlar Ligi’nde PSG maçlarından da alnının akıyla çıkan bir Benfica var. Roger Schmidt yaptığı kritik dokunuşlarla gerçekten övgüyü hak ediyor. Diğer taraftan Porto da geçen ayki krizden çıkmış durumda. Mavi beyazlılar Braga’yı yenerek başlattığı galibiyet serisine Şampiyonlar Ligi’ndeki Leverkusen maçlarını da kazanarak devam etti. Ev sahibi adına tek çekincem orta sahalarının Benfica karşısında bir tık zayıf kalacağı yönünde. Eustaquio ve Uribe ile iyi işler yaptıkları muhakkak ama karşı taraftaki Florentino-Enzo Fernandez ikilisi beni korkutuyor. Şu durumda karşılıklı goller en güvenilir tercih olur.