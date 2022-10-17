Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Ankaragücü - Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Ankaragücü – Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %53’ü karşılaşmada Fenerbahçe takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ömer Necati Albayrak’ın Tahmini:

Ankaragücü'nün henüz oturtamadığı takım savunmasının Fenerbahçe'ye karşı durabilmesi çok zor. Son 3 maçından ikisini kazanıp çıkış emaresi içinde olsalar da Jorge Jesus'un takımı için sonuç bulmanın zor olmayacağı bir müsabaka bekliyorum. Fenerbahçe'nin en az 2 farkla sahadan galibiyetle ayrılma ihtimali yüksek.

Sivasspor - Giresunspor: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Sivasspor - Giresunspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü karşılaşmada Sivasspor takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Sivasspor köyü gidişatına üst üste aldığı iki önemli galibiyet ile son verdi. Başakşehir gibi ligin oyun disiplini en yüksek takımını deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardılar. Ardından 1-0 geri düştükleri karşılaşmada Ballkani takımını 2-1 yendiler. Özgüvenlerini geri kazandılar. Sivasspor’un bu çıkışını Giresun karşısında da sürdürmesini bekliyorum. Ev sahibi kazanır tercihi ideal bir seçim olacaktır.

Sampdoria - AS Roma: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Sampdoria - AS Roma mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u karşılaşmada AS Roma takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Sampdoria, yeni hocasıyla çıktığı Bologna deplasmanından beklediğim gibi beraberlikle döndü. Oyunun genelinde iyi olduklarının söylemek zor. Zaten takım yapıları bir çok ekibin gerisinde olduğundan önceki haftalarda bahsetmiştik. Roma, Lecce galibiyeti sonrası çıktığı Betis mücadelesinde yine alıştığımız oyun ve orta skorlu sonuçla karşımıza çıktı. Sampdoria’daki değişim, oyunun her iki takım tarafında kontrollü geçmesini sağlayacak. Orta skor bahsi, bu mücadele için en değerli tercih gibi görünüyor.