Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Alanyaspor – Antalyaspor: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Alanyaspor – Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tercihi

Süper Lig ve 1.Lig'de bu iki takımın grafiğine sahip takımların hocasının koltuğu sallanır. Nuri Şahin'in Farioli'ye göre biraz daha fazla kredisi var gibi ama kulüplerimizi çok şaşırtan kararlar alabiliyor. İki takımın da galibiyetine güvenilmez. Beraberlik denemek için uygun maç. Antalya çok eksik ama Alanya son haftalarda hücumda çok etkisiz. İki takım da coşkusunu yitirdiği için son haftalarda maçlara temposuz başlıyor. Alanya son 6 Antalya ise son 4 maçının ilk yarılarında gol atamadı. İlk yarı 1.5 Alt banko, İlk yarı 0 ideal. 0/0 sürpriz seçimdir.

Strasbourg – Lille: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Strasbourg – Lille mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %20’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Kerimcan Özdal’ın Tercihi

Strasbourg, kötü gidişini Angers deplasmanında 3-2 kazanarak sonlandırdı. Önceki sezonlarda iyi işler yaptıkları ofansif oyuna geri dönmüş bir görüntü sergilediler. Lille, evinde Lens'i 1-0 yenerken bu sezon ligde ilk kez gol yemedi. Öncesindeki 9 lig maçları da karşılıklı golle sonuçlanmıştı. Strasbourg deplasmanında kalelerini kapatmaları zor ama karşılık verme ihtimalleri de yüksek. Bu nedenle VAR tercihini öneriyorum.

Brentford – Brighton: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan Başakşehir - Rigas Skola mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Graham Potter’ın ayrılığı sonrasında Brighton De Zerbi yönetiminde iki maça çıktı. Liverpool deplasmanında geriden gelip skoru 3-3’e getirerek bir puan kazanan Brighton, Tottenham karşısında da iyi mücadele etse de 1-0 kaybetti. Brighton’ın rakibine göre daha formda olduğu görüşündeyim. De Zerbi de takımının başında çıkacağı 3.maçtan galibiyet ya da puan çıkarma hedefinde olacak. Deplasman ekibi en azından kaybetmez diyorum.