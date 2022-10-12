Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Napoli – Ajax: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Napoli – Ajax mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tercihi

Napoli, Amsterdam'da 6-1 kazanarak Ajax'a tarihindeki en ağır mağlubiyetlerinden birisini yaşattı. Normal şartlarda Ajaxlı futbolcuların o sonuca reaksiyon göstermeleri gerekir. Ancak takım olarak iyi bir durumda değiller. Hafta sonu 4-2 kazanmalarına rağmen iyi bir performans sergilemediler. Napoli, iyi formunu sürdürüyor. Hafta sonu da Cremonese'yi deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderliklerini sürdürdüler. Gol atma konusunda çok aktifler. Bu maçı kazanırlarsa gruptan çıkmayı garantileyecekler. Kazanırlar ve tur atlarlar.

Barcelona – Inter: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Barcelona – Inter mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Halil İbrahim Ağış’ın Tercihi

Grupta oynadığı ilk maçta Plzen karşısında aldığı galibiyet sonrası önce Bayern Münih ve son olarak İnter’e karşı sahadan mağlubiyetle ayrılan Katalan ekibi Barcelona açısından artık bu karşılaşmada ilk 2 hedeflerinden kopmamak adına kaybetme lüksü bulunmuyor. Özellikle kadrosunda Lewandowski, Fati ve Rapinha gibi güçlü gol silahlarıyla taraftarı önünde kazanmak adına taraftarı önünde baskılı bir futbolla maça başlamalarını bekliyorum. İnter ise geçen hafta rakibine karşı oynadığı maçta Hakan Çalhanoglu’nun attığı muhteşem golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak çok önemli bir galibiyet elde etti. Ayrıca ligde 2 maç kaybeden İtalya ekibi bu moralle hafta sonu çıktığı Sassuolo karşısında Dzeko’nun attığı 2 golle mücadeleyi 2-1 kazanarak güzel bir hava yakaladı. Mutlaka gruptaki hedefleri doğrultusunda bu zorlu deplasmanda açık futbolla başlayıp puan almak isteyeceklerdir. Hücum yönü yüksek iki ekipte ilk maçın aksine tempolu futbolla maça başlayarak karşılıklı goller bulacaklardır.

Atletico Madrid - Club Brugge: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan Atletico Madrid - Club Brugge mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Atletico, Griezmann'ın bonservisini aldı. Geçen hafta oynanan maçı Club Brugge kazanmıştı. Ev sahibi hafta sonu LaLiga'da Girona'yı devirdi. Club Brugge ise evinde Westerlo'ya kaybederek şok yaşadı. Atletico'nun mutlak puanlara ihtiyacı var. Club Brugge ise direnç göstermek zorunda. Dengede bir ilk yarı bizi bekliyor.