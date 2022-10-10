Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Başakşehir – Sivasspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Başakşehir – Sivasspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Başakşehir bu sezon ligde fark yaratan ve oyun disiplini, çizgisi ile şampiyonluk yarışında yer almasını beklediğimiz bir ekip… Emre Belözoğlu geniş bir kadroya sahip ve tüm oyuncularından katkı almayı başaran bir teknik adam… Sivasspor ise Konferans Ligi ile birlikte yoğun fikstürü kaldıramayan ve üst üste kötü sonuçlar alan bir takım. Fizik güçleri yetersiz ve savunmada basit hatalarla kolay goller yiyorlar. Başakşehir’in kazanıp yeniden liderlik koltuğunu devralmalarını bekliyorum.

Trabzonspor – Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor – Kasımpaşa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ömer Necati Albayrak’ın Tercihi

Bordo-Mavililer'in sezon başından bu yana devam eden savunma sıkıntısı Monaco maçıyla beraber iyice sendroma dönmüş durumda. Soon 5 maçının 4'ünü kazanırken 8 gol atan Kasımpaşa ise fazlasıyla özgüvenli. Karşılıklı gol var seçeneği maçın en mantıklı tercihi olabilir. İki takım da gol bulacaktır.

Fiorentina – Lazio: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan Fiorentina – Lazio mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Avrupa’da Hearts karşısındaki net galibiyet Fiorentina’yı morallendirir. Zaten sezon başından bu yana bu morali yakalamak istediler. Lazio, ligin keyif veren ekiplerinden biri. Ofansif etkinlik ve bireysel yöndeki beceri, Lazio için en büyük kozlar. Fiorentina’nın puan arzusu ile Lazio’nun ofansif etkinliği birleşince gollü bir mücadele izlememiz sürpriz olmayacak. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsi olacak.