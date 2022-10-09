Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe - Fatih Karagümrük mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %67’si karşılaşmada Fenerbahçe takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tahmini:

Beşiktaş maçında santrada top geriye Gustavo Henrique'ye geldi, Gustavo da sol kanada uzun oynadı. Valentin Rosier taca attı ama Lincoln Henrique hızlı bir şekilde Enner Valencia ile oynadı, onun içeri çevirdiği topu Josef de Souza kornere yolladı. Fenerbahçe, 15 saniye dolmadan pozisyona girdi... AEK Larnaca maçında da benzer başlangıç yapıldı. Bu kez santrada Emre Mor ile top buluşturdu, Emre Mor sol kanada yolladı. Lincoln hava topunu indirdi, rakip araya girip taca attı. Ezgjan Alioski, Lincoln ve Michy Batshuayi ile ilk dakika dolmadan ceza sahasına girmeye çalışıldı. Almak isteyene, TD Jorge Jesus mesajı çok güzel veriyor. Hücum, hücum, hücum... İlk 7 haftada tek galibiyeti olan, son 4 maçta sadece 2 gol atıp 3 puan toplayabilen Fatih Karagümrük karşısında Fenerbahçe maça yine hızlı/iştahlı başlayacaktır... Hem ilk yarıyı kazanırlar hem de en az 2 gol izletirler diye düşünüyorum. İç sahadaki son 6 resmi maçın tamamı İY1/MS1 şeklinde sonuçlandı.

Arsenal - Liverpool: Çifte Şans 1/0

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Arsenal - Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %12’si karşılaşmada Arsenal takımının kaybetmeyeceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tahmini:

Maçın önemi özellikle Liverpool adına hayli fazla. Çünkü 7 haftada 11 puan kaybederek sezona girdiler ve gidişat kötü. Oyun olarak da çok iyi oldukları söylenemez. Arsenal ise tam tersi. Man City gibi rakibe rağmen şampiyonluğa inançları her geçen hafta artıyor. Geçen hafta da Kuzey Londra derbisinde kazanmaları moralleri yükseltti. Liverpool kaybetmemek zorunda. Iki takımda da kritik eksik yok. Kart sayısı ve gol sayısı banko gördüğüm maç. Skor 2-2, kartlar en az 4 çıkar.

Hatayspor - Alanyaspor : Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Hatayspor - Alanyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada Hatayspor takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Volkan Demirel’in takımın başına geçmesi ile birlikte Hatayspor ligdeki ilk galibiyetini aldı. Geçtiğimiz hafta 10 kişi kaldıkları maçta Sivas’ı mağlup ettiler. Alanyaspor ise rakibi Giresun 10 kişi mücadele etmesine karşın sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bir tarafta çıkışa geçen diğer tarafta düşüşte olan bir ekip var. Hatayspor sahadan en az 1 puanla ayrılır. Sürpriz kuponlara Hatay galibiyeti de yazılabilir.