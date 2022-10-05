Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Juventus – Maccabi Hayfa Maç Sonucu 1

Süper Oran bülteninde günün en çok oynanan maçı Juventus – Maccabi Hayfa karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri İtalyan ekibinden galibiyet bekliyor.

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Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tahmini

Juventus için sezon hiç de beklendiği gibi başlamadı. Devler Ligi’nde de ilk iki maçı kaybettiler. Hafta sonu AC Milan’a gidecek olan Juve’nin, hem moral depolamak, hem de olası bir puan kaybını daha tolere edebilecek bir galibiyet sıçramasına ihtiyacı var. Zira Juve bu maçta da puan kaybederse grubu İsrailli rakibinin altında bile bitirebilir! Allegri’den bu kez hata beklemiyorum. Juve gruptaki ilk 3 puanıyla tanışır.

Leipzig – Celtic Maç Sonucu 1

Süper Oran bülteninde günün en çok tercih edilen maçlarından Leipzig – Celtic karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin büyük çoğunluğu Alman ekibinin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Efe Uysal’ın Tahmini

Leipzig yensin veya yenilsin gollü maçlar oynayan bir takım. Bu yeni hocası Marco Rose ile de değişmedi. Alman ekibinin bu sezon 12 maçının 9'u 2.5 Üst ve İY 1.5 Üst bitti. Celtic de maçlara hızlı başlayan bir takım. İlk yarı en az 2 gol olmasını bekliyorum.

Benfica – Paris Saint Germain Maç Sonucu 2

Süper Oran bülteninde günün sonucu merakla beklenen maçlarından Benfica – PSG karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %35’i Messi ve arkadaşlarından galibiyet bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tahmini

Haftanın en heyecan verici Devler Ligi maçlarından biri. PSG hafta sonunda Nice karşısında zorlansa da kazanmasını bildi. Messi yine bildiğimiz gibiydi... Benfica ise Guimaraes deplasmanından 1 puan alırken uzun süren galibiyet serisini bitirdi. İki takım arasındaki maçlar bol gollü geçiyor. Bu maçta da benzer bir senaryo olur. 2.5 üst denenebilir.