Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Fatih Karagümrük - İstanbulspor: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Fatih Karagümrük – İstanbulspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada Fatih Karagümrük takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ömer Necati Albayrak’ın Tahmini:

Shukurov'un cezası nedeniyle oynamayacak olması Karagümrük'ün orta alan temposunu zayıflatacaktır. İstanbulspor da Ethemi'den yoksun çıkacak sahaya. Son 3 maçını 'alt' bitiren ve kazanamayan Kırmızı-Siyahlılar'dan; rakibinde oyun anlayışıyla beraber gollü bir müsabaka bekleyemiyorum. Taraf bahsi de riskli görünüyor, bu nedenle 2.5 Alt diyorum.

Leicester City - Nottingham Forest: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Leicester City - Nottingham Forest mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %40’ı karşılaşmada Leicester City takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

PREMİER Lig’in en formsuz iki takımı karşı karşıya gelecek. Hangisi daha kötü derseniz, son sıradaki Leicester City geleceğe dair Brandon Rodgers ile hiç umut vermiyor. 7 maçta 1 puan aldılar. Son 6 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldılar. Nottingham Forest mütevazi kadrosu ile daha iyi mücadele ediyor. Deplasman ekibinin sahadan en az 1 puanla ayrılmasını bekliyorum. Önerim 0-2 çifte şans seçeneği olacak.

Hellas Verona - Udinese: Maç Sonucu 2

İddaa programı İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Hellas Verona - Udinese mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i karşılaşmada Udinese takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Verona, ara öncesi son iki maçını deplasmanda geçirdi ve bu iki maçta skor bulamadan kaybetti. Kadro yapıları itibariyle oyun kaliteleri çok düşük. Udinese, son 5 maçını kazanarak seviye atladı. Öz güvenli oyun ve oyuncuların bireysel performansları güçlü rakipler karşısında kolay galibiyetler getirdi. Yüksek motivasyon ve öz güven vasatın altındaki Verona karşısında sonuç vermeye devam edecektir. Güzel oranıyla Udinese galibiyetini öneriyorum.