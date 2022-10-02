Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Beşiktaş – Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş – Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

TARAF bahsi açısından riskli üç sonuçta sürpriz olmaz. Beşiktaş taraftar desteği ile baskılı başlayacak. İlk yarıda siyah beyazlılar gol bulamazsa kolay kolay bu maçın stresi, baskısını bana göre kaldırmazlar. Çünkü Fenerbahçe’de kurt ve üst düzey teknik adam Jorge Jesus var! Beşiktaş ikinci yarıların son bölümlerinde oyundan çok düşüp rakiplerine pozisyon veriyor. Jesus’un galibiyet adına tüm planlarını bu sekansa sığdıracağı görüşündeyim. Fenerbahçe’nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ancak bu derbi için en garanti tercih KG Var seçeneği olacaktır.

Konyaspor – Ümraniyespor: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Konyaspor – Ümraniyespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %69’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ömer Necati Albayrak’ın Tercihi

İki antrenör takımının kapışması. Ev sahibinin en önemli handikabı kaleci Sehic'in cezası. Bu sezona müthiş başladı Boşnak kaleci ve bu maçta oynamayacak. Endri Çekiçi'nin de tedavisi devam ediyor. Her şeye rağmen zemin sorununu giderip evinde ilk kez taraftarıyla sahaya çıkacak olan Konyaspor'un bireysel silahları, Ümraniyespor'a oldukça üstün. Konya takımı, mabedinde galibiyete yakın taraf.

Manchester City - Manchester United: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan Manchester City - Manchester United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Sezon başlar başlamaz tartışılan Eric Ten Hag, sonrasında öyle bir ivme yakaladı ki, Avrupa Ligi’ndeki Sociedad yenilgisi hariç aralarında Arsenal’in de olduğu takımları yenerek dikkat çekti. Maguire’in yokluğu ayrıca avantaj Man United için. City için söze gerek yok. Guardiola gibi bir menajerin emrine Haaland da katılınca yaşanan sonuçlar iyice doğallaşıyor. Sürpriz Villa beraberliği, o gün için Gerrard’a Allah’ın lütfuydu. Newcastle maçı ise siyah beyazlıların hak ettiği beraberlikti. Derbide beraberlik muhtemel. Diğer seçimler ilk yarı 4.5 üst korner ve 2.yarıda daha çok gol olur.