Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Adana Demirspor - Galatasaray : Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %24’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Liderlik koltuğunda oturan ev sahibi gerçekten özellikle ikinci bölgede ve en uçta çok iyi bir performans çiziyor. Özellikle iç sahada tribünlerin de desteği ile baskılı, bol pozisyonlu ve başarılı maçlara imza atıyorlar. Bu nedenle Adana Demirspor’u galibiyete yakın görürken ev sahibi ekibin skor üreteceğine kesin gözle bakıyorum. Galatasaray ise iyi bir ivme yakaladı. Ancak rakiplerine çok fazla pozisyon veriyor. Sarı kırmızılı takım için maçın kilit adamı bana göre Mdstjö olacak. Galatasaray’ın bu maçtaki kaderini Midstjö’nün orta sahada göstereceği direnç gücü ve performans tayin edecektir. Ofansif anlamda etkili oyuncuları olan Galatasaray’ın da skor üreteceği kanaatindeyim. KG Var tercihi ideal.

Kayserispor - Trabzonspor : Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Kayserispor - Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %45’i karşılaşmayı konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tahmini:

Son şampiyon Trabzonspor, defans yapma konusunda geçen sezonun gerisinde. 7 haftada 10 gol yediler. Avrupa Ligi maçlarını da hesaba katarsak son 4 resmi maçta kalelerinde 9 gol gördüler. Yerel medyada, milli ara sırasında Abdullah Avcı'nın bu konuda adımlar atacağı ve daha sıkı savunma önlemleri alacağı yazıldı/çizildi... Kayserispor ise Çağdaş Atan yönetiminde 7 haftada sadece 5 gol yedi, milli arada Giresunspor'la hazırlık maçı yapıp 0-0 berabere kaldılar. İç sahada 3 maç 9 puan ve tüm maçlarda kalelerini gole kapattılar. Ali Karimi düz koşulara, Emrah Başsan takımla çalışmalara başladı. Durumları maç saati netleşecek... Trabzonspor elbette 3 puan parolasıyla Kayseri'de olacaktır ama galibiyeti ararken savunma güvenliğini de yukarı çekecekleri bir maç olacak. Kayserispor şakaya gelmez. İlk yarı dengede geçer, golleri ikinci yarı izleriz.

Ankaragücü - Başakşehir: Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Avusturya - Hırvatistan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %65’i karşılaşmada Başakşehir’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ömer Necati Albayrak’ın Tahmini:

Ankaragücü'ne karşı deplasmanda oynamak her zaman zor. Ömer Erdoğan, Sivas galibiyeti morallendi, milli arada eksikler de döndü. Tam kadrolar. Başakşehir'de Mesut dışındaki tek eksik cezalı Mahmut. Ancak her oyuncunun alternatifi olan konuk ekip için bu da sorun sayılmaz. 6 maçta kalesini gole kapatan İstanbul ekibi bu alışkanlığını devam ettirmek isteyecek. Oyun gücü, bireysel yetenekler, kulübe kalitesi gibi önemli faktörlere bakılırsa ibre Başakşehir'den yana. Emre Belözoğlu oradan zirvede dönebilir.