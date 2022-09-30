Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Bayern Münih - B. Leverkusen: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Bayern Münih - B. Leverkusen mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tercihi

Bayern Münih'in üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Ligde tam 4 maçtır kazanamıyorlar. 2001'den bu yana ilk defa yaşanan bir durum. 1-0 yenildikleri Augsburg maçıyla da 2020 Şubat'tan beri ilk kez bir Bundesliga maçında gol atamadılar. Kahn, Salihamidzic ve Nagelsmann'a göre takımın ana sorunu buldukları pozisyonları gole çevirme konusunda verimsiz olmaları. Dolayısıyla hücum oyuncuları bu maçta ekstra dikkatli olacaktır. Leverkusen, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i yenip ligde de üst üste 2 beraberlik alsa da daha hala toparlanabilmiş durumda değiller. Bu maçta direnmeleri zor.

Angers – Marsilya: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Angers – Marsilya mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cihan Dişli’nin Tercihi

Angers Art arda 4 yenilgi serisinin ardından çukurdan kurtuldu ve toparlandı. Alt bölgeden çıkmak için bu yenilgilerin ardından üst üste iki galibiyet aldı. Ev sahibinde antrenmanda ciddi bir şekilde dizinden sakatlanan forvet oyuncusu Diony (2 gol) sezonun geri kalanını kaçıracak gibi görünüyor. Öte yandan Ligde hala yenilmeyen Igor Tudor'un Marsilya'sı şu anda PSG'nin sadece 2 puan gerisinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak için Angers’a karşı kazanmak zorundalar. Alexis Sanchez ve Luis Suarez gibi etkili ayaklarıyla bunu başaracaklarına inanıyorum.

Porto – Braga: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Aston Villa – Southampton mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Faruk Nergiz’in Tercihi

Porto için milli ara tam zamanında geldi. Şampiyonlar Ligi’nde alınan 4-0’lık Club Brugge mağlubiyeti üstüne ligde Estoril ile berabere kalınması ufak çaplı bir krize yol açtı. Hatta Brugge karşılaşması sonrasında teknik direktör Conceiçao’nun ailesine ait otomobile saldırılmıştı. Mavi beyazlılar milli aradan bu dertleri geride bırakmış şekilde dönmek zorunda çünkü olası bir puan kaybında zirveden koparlar. Braga ise ligin en iyi hücum takımı diyebilirim. Banza, Vitinha, Abel Ruiz, Horta ve skora katkı veren diğer isimlerle sezona harika başladılar. Süper oran varken karşılıklı gollere yönelmek iyi bir seçim olur.