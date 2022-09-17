Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

İstanbulspor - Beşiktaş : Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı İstanbulspor - Beşiktaş mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %70’i karşılaşmada Beşiktaş takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Beşiktaş geçtiğimiz hafta Başakşehir’e karşı beklemediği bir mağlubiyet aldı! Nkodou çok net pozisyonları kaçırmasa en azından siyah beyazlı ekip sahadan 1 puanla ayrılabilirdi. İki takım arasında ciddi bir kalite farkı var! Beşiktaş’ın bu farkı sahaya ve skora yansıtacağı görüşündeyim. Beşiktaş kazanır. Oranı arttırmak isteyenler handikaplı galibiyetini de alabilir.

Antalyaspor - Adana Demirspor: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Antalyaspor - Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %15’i karşılaşmada Adana Demirspor takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Adana Demirspor, Trabzonspor karşısında üst düzey bir futbol ortaya koydu. Ofansta çok etkili, pres gücü yüksek ve ön alanda baskılı oynadılar. Zaten kadro kalitesi ve derinliği olarak zirve yarışında yer almasını beklediğimiz 5 takımdan sonra net Adana Demirspor geliyor. Antalyaspor düşüşte…Adana Demirspor’un bu deplasmandan en az 1 puanla dönmesini bekliyorum.

Tottenham - Leicester City: Maç Sonucu 1

İddaa programı İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Tottenham - Leicester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmada Tottenham takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Leicester City geçtiğimiz yıllardaki gücünden çok ama çok uzak! Oynadıkları 6 maçta 5 mağlubiyet aldılar. Brandon Rodgers’ın koltuğu da sallanıyor. Tottenham her ne kadar Şampiyonlar Ligi yorgunu olsa da bu maçta oyun kalitesi ile öne çıkacaktır. Sporting Lizbon karşısında son dakikada yediği golerle sahadan mağlup ayrılan Tottenham’ın taraftarı önünde kazanacağı görüşündeyim.