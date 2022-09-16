Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Galatasaray – Konyaspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Rennes – Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %61’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Konyaspor geride kalan 6 haftada kalesinde hiç gol görmedi! Oyun disiplini yüksek, takım savunmasını başarı ile uygulayan iyi bir ekipler. Bu sezona damga vuran Başakşehir’e de çok fazla pozisyon imkanı vermeyip 0-0 ile sahadan ayrıldılar. Galatasaray’ın çok etkili hücum oyuncuları var. Kasımpaşa karşısında da gördük ki sarı kırmızılı takımda ciddi bir yükseliş var. Taraftarının desteğini de arkasına alacak olan Galatasaray elbette favori ve galibiyete daha yakın! Ancak ben Konyaspor’un oyun anlayışı ve disiplini nedeniyle az gollü bir 90 dakika olacağı görüşündeyim. 2.5 alt seçeneği ideal. Skor önerisi olarak da 1-0 ya da 2-0 Galatasaray kazanır diyorum.

Nottingham Forest – Fulham

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Nottingham Forest – Fulham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Mitrovic çok formda! Resmen takımını sırtlıyor, üst düzey gollere imza atıyor. Haaland’dan sonra takımına sağladığı skor katkısı ve takım seviyesine göre yaptığı işleri baz alırsak Premier Lig’in en formda golcüsü Mitrovic bana göre! Fulham’ın, Nottingham’dan daha iyi takım olduğu görüşündeyim. Deplasman ekibi bu maçtan puan çıkarır diyorum. 0-2 çifte şans ideal.

Aston Villa – Southampton: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Aston Villa – Southampton mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Sezona kötü başlayan Aston Villa’da bana göre Gerrard için kırılma maçlarından biri! Manchester City karşısında reaksiyon gösterip 1 puan alan Aston Villa bugün galip gelirse Gerrard’ın üzerindeki baskı ve eleştiriler de son bulur. Olası mağlubiyette işler değişebilir! Aston Villa’nın kazanmak adına ekstra efor, mücadele sergileyeceğini düşünüyorum. Southampton ise sezon başından beri rakibi kim olursa olsun pozitif bir oyun ortaya koydu. Pozisyona giren, skor üretebilen bir ekipler. Bu maç için önerim KG Var seçeneği olacak.