Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Real Madrid – Leipzig: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Real Madrid – Leipzig mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %74’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Real Madrid sezona fırtına gibi başladı mı? Evet başladı. Bu sezon oynadıkları 7 resmi maçı da kayıpsız geçtiler ancak 5'inde kalelerinde gol gördüler. Süper Kupa ile yaptıkları sezon açılışında Courtois yanlış hatırlamıyorsam 1 ya da 2 önemli kurtarış yapmıştı. Geçen hafta Celtic deplasmanında da 1 tane direk, 1 tane de altıpas içinde vurulamayan şut hatırlıyorum. Maçı kazanacak kaliteleri var ama pozisyon da veriyorlar. Son örnek Mallorca maçı, serbest vuruşta en arkada Muriqi bomboş kafa golü attı. Benzema ve Militao sakat... RB Leipzig ise Domenico Tedesco ile kabus gibi bir sezon başlangıcı yapınca göreve Marco Rose getirildi; Rose da ilk maçında eski takımı Dortmund'u 3-0'la geçti. Laimer, Olmo ve Klostermann sakat. Simakan maç saati netleşecek. Orta alanda "Schlager & Haidara" ikilisine Laimer'in yokluğunda Kampl ya da Forsberg eşlik edecek. Nkunku, Werner, Szoboszlai gibi gol iştahı yüksek isimler, Santiago Bernabeu'da tabelaya katkı yapacaktır. "Karşılıklı gol" tarafındayım.

Rangers – Napoli: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Rangers – Napoli mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %56’sı karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle Rangers, hafta sonunu maç yapmadan geçti. Onları en son Ajax deplasmanında izledik, 4-0 kaybetmişlerdi. Öncesinde Old Firm'de de Celtic'e 4-0 yenilmişlerdi. Savunma hataları, kaleci beceriksizlikleri derken hücumda tıkanmalar da cabası; ne ararsanız hep negatifti. Sezona "1. kaleci" olarak başlayan McLaughlin sakat, McGregor eldivenleri devralacak. Kaptan Tavernier hazır; Souttar ve Lawrence hala iyileşmedi... Napoli ise bu sezon oynadığı 7 resmi maçın hiçbirini kaybetmedi. Geçen hafta Maradona Stadı'nda Liverpool'a 4 attılar. Öncesinde Lazio deplasmanında kazanmışlardı. Geçtiğimiz hafta sonu da ilk 11'de ciddi bir rotasyon yapıp 89'da Raspadori ile Spezia'yı 1-0 mağlup ettiler. Zielinski ve Lozano oyuna girene kadar etkili değillerdi... Rangers TD Van Bronckhorst, üst üste aldıkları farklı yenilgiler sonrası dersler çıkardığını ama kendi oyunlarından da ödün vermeyeceğini açıkladı. 4-0'lık yenilgilerde etkisiz kalan Colak yerine Morelos'u ilk 11'de görebiliriz. Eğrisiyle doğrusuyla, artısıyla eksisiyle "2-3 GOL" içinde kalabiliriz. 4-0'lık maçlarda da aynı tercihi vermiştim; birinde McLaughlin diğerinde Ryan Jack can sıkmıştı. Bu kez kazanacağımızı düşünüyorum.

Manchester City - B. Dortmund: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester City - B. Dortmund mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Haaland eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Premier Lig’e attığı gollerle rekorla başlayan Haaland’ın bu maçta da skor üreteceği görüşündeyim. Manchester City baskılı ve önde presle başlayacaktır. İngiliz ekibinin ilk yarıdan rakibi karşısında skor üstünlüğünü sağlayacağı görüşündeyim. Bu nedenlerle önerim ilk yarı Manchester City galibiyeti...