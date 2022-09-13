Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Liverpool - Ajax: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan Liverpool - Ajax mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada Liverpool’un kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tahmini:

Liverpool, Kraliçe Elizabeth'in ölümü nedeniyle hafta sonunu maç yapmadan geçti. Geçen hafta Napoli'ye İtalya'da 4-1 kaybetmişti. Kötü gidişat sürüyor. Jordan Henderson ve Andy Robertson göze çarpan en önemli eksikler... Ajax ise Rangers'ı 4-0 yendikten sonra ligde de Heerenveen'e 5 attı. PSV'ye kaybettikleri Süper Kupa maçı sonrası üst üste 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmış oldular. Calvin Bassey, Heerenveen mücadelesini tamamlayamadı ama ciddi bir şeyi yok; ilk 11'deki yerini alacak. Tek eksik Owen Wijndal... Ajax, hızlı maç başlangıcını rakip/stadyum ayırt etmeksizin uygulamayı seviyor. Anfield Road'da da kendi oyununu oynamak isteyecektir. Liverpool bu kadar formsuz bir dönemden geçerken, Mohammed Kudus de istim üzerindeyken ilk yarıdan sürpriz bir gol bulabilirler.

Bayern Münih - Barcelona: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Bayern Münih - Barcelona mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Bayern Münih, Lewandowski’nin dar alan becerisini ararken Barcelona, bu oyuncunun farkını yaşayarak skor oyununda avantajlı hale geldi. Devler Ligi’nde günün kayda değer en önemli maçında ilk maçlarını kazanan iki takımın tempolu oyunla sahada olması muhtemel. Her iki takımın ofansif oyundaki etkinliği erken goller getirir. İlk yarı en az iki gol izlemeyi umuyorum.

Viktoria Plzen - Inter: Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Lgi bülteninde günün öne çıkan maçı Viktoria Plzen - Intermücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı karşılaşmada Inter’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Çekya temsilcisi beklediğimiz gibi Barcelona deplasmanında farklı kaybetti. Kendi liginde üstün bir performans ortaya koymalarına rağmen bu seviyede işleri hiç kolay değil. Inter, Bayern Münih karşısında varlık gösteremedi. Bu sezon savunma performansları son derece sıkıntılı. Şimdiye kadar oynadıkları tüm dış saha maçlarında gol yediler ve Plzen’in seyircisi önünde öz güvenli olacağı düşünülünce kalelerini gole kapatma şansları azalıyor. Inter, açık ara maçın favorisi olsa da oranı tatmin edici bulmadım. Karşılıklı var bahsinin, güzel oranıyla cezbedici olduğunu düşünüyorum.