Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Beşiktaş – Başakşehir: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş – Başakşehir mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM'DA GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Beşiktaş'ın özellikle bu sezon maçlara yoğun bir şekilde başladığını biliyoruz. İç sahada bu yoğunluk bir kat daha fazla oluyor, Karagümrük ve Sivasspor maçlarında yarım saatte 2-0'ı buldular... Başakşehir ise Konyaspor'la birlikte ligin gol yemeyen 2 takımından biri. Beşiktaş'a kıyasla Emre Belözoğlu takımını daha kontrollü oynatıyor. Ama Hearts deplasmanı gözden kaçmasın, çizgiden top çıkarıp sonrasında 1-0 yaptılar. Kontrollü oynarken de pozisyon verebiliyorlar ve Beşiktaş'ın iç sahada iştahı açık başlayacağını düşünürsek, iki takım ilk yarıdan goller bulabilir. Oranı nefis.

Adana Demirspor – Trabzonspor : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Adana Demirspor – Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %14’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Adana Demirspor iyi bir kadroya, tecrübeli oyunculara ve üst düzey bir teknik adama sahip! Zirveye oynayacak 5 takımın ardından en kaliteli ekipler bana göre. Trabzonspor’da işler yolunda gitmiyor. Maçın büyük kısmını 10 kişi oynayan Ferencvaros’a da kaybettiler. Yorgunlar. Adana Demirspor’un kaybetmeyeceğini düşünüyorum.

Empoli - AS Roma: Maç Sonucu 2

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Empoli - AS Roma mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %51’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Empoli, son 3 maçta karşılıklı gollere imza attı. Sezon beklentilerinin gerisinde kaldıklarını söylemek zor değil. Oyun kaliteleri geçtiğimiz sezonun gerisinde. Roma, Udinese ve Ludogorets yenilgileri ile sarsılırken, deplasman maçlarındaki kayıplarla motivasyonunu azalttı. Fakat lig uzun bir maraton ve zirve hedeflerinden şaşmaları mümkün değil. Empoli maçında Mourinho’nun oyun aklı galibiyeti getirecek skoru bulacaktır. Roma galibiyeti, Pazartesi gecesinin değerli tercihlerinden biri.