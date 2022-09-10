Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Inter – Torino Maç Sonucu 1

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Inter – Torino karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %64’ü ev sahibi ekibin galip geleceği görüşünde.

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini

İnter, bu sezon savunma problemlerinin üstesinden gelemiyor. Kaliteli oyuncu grubuna rağmen savunmada ciddi problemler söz konusu. Torino, ligin diri ekiplerinden biri. Taktiksel anlamda başarılı bir süreç içinde olmaları sürpriz değil. Şimdiye kadar oynadıkları iki dış saha maçında skor bulmayı başardılar. İnter’in savunma problemleri ile skora daha yakın olmalarını bekliyorum. Karşılıklı goller izleyebileceğimiz bir maç bizi bekliyor.

Leipzig – B. Dortmund Maç Sonucu 2

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün yoğun ilgi gösterilen bir diğer maçı Leipzig – B. Dortmund karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %23’ü konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini

Sezona kötü başlayan Leipzig'de iç sahada alınan 4-1'lik S. Donetsk mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verildi. Dortmund ise toparlandı. Ligde 1-0'lık skorlarla alınan 2 galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'ı 3-0 mağlup ettiler. Bu deplasmanda da yenilmezler.

Fatih Karagümrük – Giresunspor Maç Sonucu 1

Süper Oran Süper Lig bülteninde günün tek maçı Fatih Karagümrük – Giresunspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %54’ü ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tahmini

Karagümrük kadrosuna Kouassi ve Burak Kapacak gibi eklemeler yaptı. Pirlo’nun öğrencileri son olarak Sivas ile golsüz berabere kalmıştı. Giresun ise formda Konya karşısında 1-0’a razı oldu. İki takımın da maça iştahlı başlamasını bekliyorum.