Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe - Dinamo Kiev mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %69’u karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Temsilcimiz Fenerbahçe, tekrardan Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Eleme turundan daha farklı bir mücadele olmasını bekliyorum. Fenerbahçe iyi bir form yakalamış durumda. Kiev de son haftalarda bir düşüş yaşadı. Ligdeki son 2 maçından da mağlubiyetle ayrılan Kiev'in, Fenerbahçe karşısında da zorluk çekeceği görüşündeyim. Temsilcimizin mücadeleden 3 puan ile ayrılmasını bekliyorum.

Manchester United - Real Sociedad: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester United - Real Sociedad mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %76’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ersin Aslan’ın Tercihi

Sezona oldukça çalkantılı giren Manchester United için Liverpool galibiyeti yükselişin başlangıcı oldu ve hafta sonu Arsenal'i de yenerek üst üste 4 galibiyet almış oldular. Anthony ve Casemiro'nun takıma eklenmesi de Kırmızı Şeytanlar için ekstra bir güç katkısı odu. Bu maçta da sahasında favori ev sahibi ancak Sociedad da yabana atılacak bir rakip değil. İngiliz takımları özellikle Avrupa Ligi grup aşamasında rotasyon yapabiliyorlar, bu nedenle United galibiyetini kesin görmüyorum. Gollü bir maç beklentim, iki ekip de hücumda etkili isimlere sahip. 2.5 gol üstü bu nedenle tercihim.

Ferencvaros – Trabzonspor : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Ferencvaros – Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %39’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tercihi

Trabzonspor çıktığı son 3 resmi karşılaşmasından yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi. Kopenhag eşlemesinde ise 2 maçta yalnızca 1 kez fileleri sarsabildi. Trabzonspor ve Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi epey eleştiriliyor. Bu maç çıkış maçı olabilir. Ev sahibi Ferencvaros ise Macaristan Ligi'nde lider konumda. Ferencvaros'un son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldığının altını çizmek gerekiyor. Her iki ekibin de istekli bir oyun oynamasını bekliyorum. İstekli oyunların skora yansıyacağı ve her iki ekibin de gol bulabileceği bir karşılaşma bekliyorum.