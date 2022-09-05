Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Galatasaray – Gaziantep FK: Maç Sonucu 1

İddaa programının Süper Lig bülteninde günün öne çıkan Galatasaray – Gaziantep FK mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %62’si karşılaşmada Galatasaray’ın kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tahmini:

Galatasaray, Trabzonspor deplasmanında topa daha fazla sahip olan ve biraz daha fazla pozisyona giren ekipti ancak yine gol kısırlığı yaşamaya devam ettiler. Bu haftaki idmanlarda Okan Hoca, özellikle kanat oyuncularının Seferovic'i daha fazla beslemesini istedi. Midtsjö'nün iyileşmesiyle önemli bir eksikleri kalmadı. Sahasındaki çalışmalar nedeniyle adeta bu sezon 5. deplasman çıkacak olan Gaziantep FK, sezona beklenenden iyi giriş yapan ekiplerden. Özellikle ilk 3 haftada 7 puan aldıktan sonra Antalyaspor karşısındaki 5 gollü galibiyet ile Erol Hoca ve ekibi müthiş kredi kazandı. Antalyaspor karşısında açık alandaki etkinlikleri ve bu maçta da Galatasaray'ın oyunu forse edip arkada boşluklar bırakabileceği düşünülürse tehlike yaratabilirler. Onlarda da Mustafa Eskihellaç iyileşti ve maç kadrosunda. Bu kez Galatasaray'ın maçının gol anlamında o kadar da kısır geçeceğini düşünmüyorum.

Monza - Atalanta: Maç Sonucu 2

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Monza - Atalanta mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %80’i karşılaşmayı konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Sezon başında Monza’nın yeni kadrosunun takım haline gelebilmesi için süreye ihtiyaç duyacağından bahsetmiştim. Oyuna baktığımızda bu süreç uzun sürecek gibi görünüyor. Atalanta, beklentileri yukarıya taşımış durumda. Son Torino galibiyetinde geçiş oyununun takım kalitesine uyduğunu bir kez daha gözlemledik. Hazır ve taktiksel artıları olan Atalanta, sorunlu Monza savunmasını aşmakta sorun yaşamayacaktır.

Salernitana – Empoli: Maç Sonucu 1

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Salernitana - Empoli mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %8’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Salernitana, son olarak kadrosuna Piatek gibi değerli bir oyuncuyu katarak kadro kalitesini artırdı. Ev sahibi ekibin alternatifi çoğalan kadrosu ve teknik adam Davide Nicola’nın arzusu önemli avantajlar olarak dikkat çekiyor. Empoli, sezona olumsuz bir süreçle başladı. Savunmada hatasız oynamak istiyorlar. Fakat oyuncu kalitesi buna izin vermiyor. Salernitana, oyun arzusu ile keyif veren bir ekip. Hücum alternatifleri çoğalan Salernitana’nın kazanacak hamleleri yapmasını bekliyorum.