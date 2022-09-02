Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Ümraniyespor – Trabzonspor : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Ümraniyespor – Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %58’i karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tercihi

İlk hafta Fenerbahçe karşısındaki etkili oyunun ardından Ümraniyespor, ligde oynadığı 3 maçta da gol atamadı ve puan alamadı. Recep Uçar, gidişatı düzeltme adına son maçta bazı değişikliklere gitti ama ancak yakalanan pozisyonlardan yararlanamadılar. Antalyaspor deplasmanındaki şok yenilginin ardından evinde Galatasaray karşısında beklenen etkinliği gösteremeyen Trabzonspor'da Cornelius, Kopenhag'ın yolunu tutarken Umut Bozok ve Maxi Gomez alındı ancak Gomez, sakat oyuncular Visca, Uğurcan ve Peres ile birilkte kadroda yer almadı. Umut Bozok ve bir diğer yeni transfer Naci Ünüvar maç kadrosuna alındı.





Celta Vigo – Cadiz: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Celta Vigo – Cadiz mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %72’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

İKİ takım arasında geride kalan 3 haftalık performansı baz alırsak ciddi bir fark var! Celta Vigo ilk 3 maçta da skor üretirken Cadiz ise henüz ligde puan alamazken üstelik gol de kaydedemedi. Celta, Girona’yı deplasmanda mağlup edip moral de buldu. Ev sahibi ekibin kazanmasını bekliyorum.

Hırvatistan – Yunanistan: Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Hırvatistan – Yunanistan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %9’u karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Doruk Boyacı’nın Tercihi

C Grubu'nun ve de şampiyonanın favorilerinden olan Yunanistan, ilk mücadelede Hırvatistan ile karşılaşacak. Favori taraf Yunanistan olsa da Hırvatistan'ın da oldukça iyi bir kadroya sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Yunanistan karşısında oyuna tutunabilmeleri için hücumda ritim yakalamaları gerekiyor. BUna yönelik bir oyun yanıstacaklardır. Hırvatistan tarafına açılan baremler daha ideal olduğu için tercihimi bu yönde yapacağım. Öncelikli önerim Hırvatistan İlk Yarı 36.5 Üst.