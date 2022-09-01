Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Leicester City - Manchester United: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Leicester City - Manchester United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %43’ü karşılaşmada Manchester United takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Manchester United tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza attığı sezonda durumu toparladı. Özellikle Liverpool galibiyeti Kırmızıları ayağa kaldırdı. Southampton deplasmanından da 3 puan alarak üzerlerindeki baskıyı attılar. Leicester iyi sinyaller vermiyor. Chelsea’nin 10 kişi kaldığı maçta üstünlük kuramayıp mağlup oldular. Manchester United kazanır ve çıkışını sürdürür.

Atalanta - Torino: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Atalanta - Torino mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u karşılaşmada Atalanta takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Sıralamada aynı puana sahip ekipler sezona başarılı bir giriş yaptı. Torino, üçüncü kez dış saha maçına çıkacak ve bu sefer işleri daha zor olacak. Öncesinde Monza ve Cremonese deplasmanlarında kazanmışlardı. Atalanta, Verona deplasmanında zorlanmasına rağmen kazanmayı başardı. Taktiksel anlamda iki takımın keyif veren takımlar olduğunun altını çizerek seyir zevki veren bir maç bekliyorum. İki takım arasında oynanan son 6 maçta 35 kez ağlar sarsıldı. Juric, Gasperini rekabetinde yine goller izlememiz zor olmayacak. Öncelikli tercihim karşılıklı gol var bahsi olacak.

Türkiye - Karadağ: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Türkiye - Karadağ mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmada Türkiye takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Evren İçener’in Tahmini:

Milli Takım , Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Alperen, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu, Ercan Osmani, Larkin'li kadrosuyla potansiyeli yüksek bir yapıda. Larkin de son 2 maçta ritmini bulmuş göründü, EuroBasket maçlarında uygun rakiplere karşı daha faydalı oynamasını bekliyorum... Rakip Karadağ da Dubljevic, Simonvic, Radoncic öne çıkan oyuncular ancak kadronun tümünü ele aldığımızda yetersiz kalıyorlar ve genel olarak güçlü takımlara karşı yüksek skor üretmekte zorlanan yapıdalar... Maç Gürcistan'da oynanacak... Peş peşe son 4 maçını kaybeden milli takımımız EuroBasket'e iyi bir başlangıç yapmak isteyecektir, elimizdeki kadro güçlü ve bu maç net favori durumdayız, iyi bir oyun başlangıcı bekliyorum, önerim ilk periyot Türkiye.