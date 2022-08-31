Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Liverpool - Newcastle United: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Liverpool - Newcastle United mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada Liverpool takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Newcastle United iyi mücadele eden, takım direnci yüksek bir takım. Maç içinde disiplini elden bırakmadan iyi futbol ortaya koyuyorlar. Liverpool galibiyete yakın olsa da Newcastle’ın rakibi karşısında da ezilmesi ya da fark yemesini beklemiyorum. Liverpool bana göre Newcastle 3 farklı mağlup edemez. Bu nedenle önerim Newcastle lehine 3 handikap seçeneği olacak.

Arsenal - Aston Villa: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Arsenal - Aston Villa mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si karşılaşmada Arsenal takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Arsenal sezona flaş bir giriş yaptı. 4’te 4 ve 12 puan toplayarak dikkat çeken performans sergilediler. Fulham karşısında geri düşmelerine karşın maçı çevirip kazanmasını da bildiler. 4 maçta 3 mağlubiyet alan Aston Villa karşısında da Arsenal’in 3 puan alarak galibiyet serisini sürdürmesini bekliyorum.

Montpellier - Ajaccio: Maç Sonucu 1

İddaa programı Fransa Ligue 1 bülteninde günün öne çıkan maçı Montpellier - Ajaccio mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada Montpellier takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tahmini:

Montpellier'in, eksikler nedeniyle Brest deplasmanında zorlanmasını bekliyordum ama 11 dakikada 3-0'ı bulup ilk yarıyı 5-0, maçı da 7-0 galip tamamladılar. Bu müthiş sonucun ardından Ajaccio karşısında da favori onlar. Hücum hattında Wahbi Khazri tecrübesiyle sorumluluk alıp etkili oldu. Oynadıkları 4 maçta toplam 22 gol atıldı. Ajaccio henüz 1 puan alabildi, kadrolarının yetersiz olduğunu belirtmiştim. Moralli Montpellier bu maçta da 3 puana yakın ve '1' tercihinin oranı da cazip.