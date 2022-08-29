Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Konyaspor – Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Konyaspor – Fenerbahçe mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %62’si karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Konyaspor sezona iyi başlamadı. Güçlü bir girişe imza atamadılar. Özellikle Avrupa Konferans Ligi’nde Vaduz gibi zayıf bir rakibe elenmeleri hayal kırıklığı idi. İstanbulspor’u 4-0 farklı mağlup ederek moral buldular. Ancak bu kez rakipleri formda, tutkulu ve oyun disiplini yüksek Fenerbahçe olacak. Jorge Jesus hangi oyuncuları sahaya sürerse sürsün, hangi taktikle oynatırsa oynatsın pozisyona giren pozitif futbol ortaya koyan bir Fenerbahçe var. Karşılaşmada Eskişehir’de oynanacak. Fenerbahçe kazanır diyorum.

Beşiktaş – Sivasspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Beşiktaş – Sivasspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %64’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Şampiyonluk adayları arasında en keyif veren futbolu ortaya koyan takım ilk haftalar itibari ile Beşiktaş… Weghorst takıma ağırlığını koymaya ve kalitesini de göstermeye başladı. Nkodou formda, taraftarı ile bütünleştiğinde çok daha baskılı ve arzulu oynayan bir Beşiktaş var. Formsuz olan ve ilk 3 hafta sonunda oyun olarak sınıfta kalan Sivasspor’un, Beşiktaş’a karşı koyabileceğini zannetmiyorum. Ev sahibi kazanır diyorum.

Valencia - Atletico Madrid: Maç Sonucu 2

İddaa programının La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Valencia - Atletico Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %43’ü karşılaşmada konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Valencia geçen sezona göre çok daha iyi transferlerle girdi. Beklenti yüksekti ama ilk 2 maç öyle göstermedi, biraz zamana ihtiyaç var. Girona'yı zor yendiler, Bilbao'ya tek golle kaybettiler. Atletico ise Getafe önünde deplasmanda 3-0 kazanarak Getafe galibiyetiyle başladı ama Villarreal'e evlerinde kaybetmeleri dışında uzatmalarda da Molina kırmızı kartla atıldı. Oyun olarak Madrid daha iyi gözüküyor. Etkili golcüler de var ama Valencia zor deplasman. 2,3 gol ideal olur.