Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Trabzonspor - Galatasaray : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı karşılaşmada Trabzonspor’un kazanacağını düşünüyor.

GÜNÜN EN ÇOK OYNANAN MAÇLARINA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Trabzonspor üst üste kötü sonuçlara imza attı. Ligde Antalyaspor’a 5-2 mağlup olurken Şampiyonlar Ligi’ne de veda etti. Visca ve Hamsik’in olmaması bordo mavili takımın üretkenliğini düşürdü. Bir de bu eksiklere kaleci Uğurcan eklendi. Tecrübeli kaleci bu akşam Galatasaray’a karşı oynayamayacak. Sarı kırmızılılar ise ligde 3 maçta 2 galibiyet alsa da ortaya koydukları futbol tatmin etmedi. Ancak bu kez Mertens ilk 11’de forma giyecek. Torreira’nın da takıma daha fazla oturması ve sorumluluk almasını bekliyorum. Galatasaray bu karşılaşmayı bir çıkış ve hedef maçı olarak görüyor. Sürpriz şekilde Galatasaray’ın bu zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmasını bekliyorum.

Espanyol – Real Madrid: Maç Sonucu 2

İddaa programının İngiltere La Liga bülteninde günün öne çıkan maçı Espanyol – Real Madrid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %64’ü karşılaşmayı konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Espanyol, Vallecano’ya sahasında 2-0 mağlup olarak beklemediği bir skor aldı. Aynı zamanda defans oyuncusu Sergio Gomez de kırmızı kart görerek bu maçta cezalı duruma düştü. Real Madrid’e direnebileceklerini zannetmiyorum. Madrid kazanır.

Nottingham Forest - Tottenham: Maç Sonucu 2

İddaa programının Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Nottingham Forest - Tottenham mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada Tottenham’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük Tahmini:

Wolverhampton karşısında Hary Kane’in golü ile kazanan Tottenham giderek daha iyi performans sergileyecek. Önemli hücum oyuncularına sahipler. Kadro kalitesi olarak iki takım arasında ciddi bir fark var. Bu fark da sahaya yansıyacaktır. Yıldız isimleri ile Tottenham galibiyete ulaşır.