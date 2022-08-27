Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Adana Demirspor - Ümraniyespor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Adana Demirspor - Ümraniyespor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tercihi

Adana Demirspor, Kadıköy'de ilk puan kayıplarını yaşadı ancak şimdiye kadar hücum anlamında oldukça iyi performans çizdiler. Özellikle evlerindeki Sivasspor maçında ilk dakikalarda müthiş baskıyla çok etkili olmuşlardı. Balotelli'nin durumu meçhul ancak diğer isimler iyi durumda. Ümraniyespor karşısında da etkili olmalarını bekliyorum.

Alanyaspor - İstanbulspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Alanyaspor - İstanbulspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %52’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tercihi

İstanbulspor henüz puan alamadı ancak son maçta hücumda biraz daha üretkenlerdi. Alanyaspor, Beşiktaş 'tan sonra Sivasspor karşısında da geriden gelip bir puan aldı. Hücum hattında Diedhiou ve Efecan'ın sakatlıkları var. Oynayacaklar mı belli değil. Konuk ekibin, Farioli'nin baskısı karısında ne yapacağı maçın kaderini belirler. Maçta 4 gol olmaz diyorum.

Chelsea - Leicester City: Maç Sonucu 1

İddaa programının ‘’Süper Oran’’ bülteninde günün öne çıkan maçı Chelsea - Leicester City mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %44’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Önce Tottenham beraberliği ardından Leeds mağlubiyeti… Chelsea için tehlike çanları erken çalmaya başladı. Tuchel daha fazla eleştiri oklarının hedefi olmamak adına kazanmak zorunda. Chelsea’nin bu maçtan ihtiyacı olan 3 puanı çıkaracağı kanaatindeyim.