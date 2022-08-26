Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

İDDAA'DA EN ÇOK OYNANAN MAÇLARA BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Gaziantep - Antalyaspor: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Gaziantep - Antalyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %28’ü karşılaşmada Antalyaspor takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Sezona iyi bir başlangıç yapan iki takımın mücadelesi olacak. Gaziantep 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Oynadığı üç maçta da rakiplerine karşı skor üretmeyi başardı. Antalyaspor ise Galatasaray ’a son dakikada yediği golle mağlup olduktan sonra Ümraniyespor’u ve ardından Trabzon’u yendi. Taraf bahsinde 3 sonuca da açık bir karşılaşma… Gol yollarında etkili bir performans gösteren iki ekibin bu maçta karşılıklı gollere imza atacağı görüşündeyim.

Lazio - Inter: Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Lazio - Inter mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmada Inter takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tahmini:

Lazio, Torino deplasmanında rakibin hücum presi karşısında tıkandı. Topu üçüncü bölgeye taşımakta zorlanan Lazio, oyunu önde oynayan takımlar karşısında daha kolay skor bulabilecek bir ekip. İnter, Spezia karşısında beklediğimiz gibi tempolu oyunla sonuca gitmeyi başardı. Başkent deplasmanında oyunun hâkimi olmalarını bekliyorum. Skora dönük oyunda etkin ve üretken olmaları muhtemel. İki teknik adamın rekabetlerinde hep gollü sonuçlar ortaya çıktı. Yine gollü ve seyir keyfi yüksek bir maç izleriz. Tavsiyem, karşılıklı gol var bahsi.

Freiburg - Bochum: Maç Sonucu 1

İddaa programı Almanya Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Freiburg - Bochum mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i karşılaşmada Freiburg takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:

3 maçta aldığı 0 puanla ligin son sırasında yer alan Bochum, son maçında Bayern Münih'ten 7 gol yedi. Freiburg ise deplasmanda oynadığı 2 maçı kazanırken iç sahada B. Dortmund'a 3-1 yenildi. Aslında o maçta da üstün olan taraf onlardı ama son dönemdeki konsantrasyon düşüklüğü nedeniyle 3-1 mağlup olmuşlardı. Zor durumdaki rakipleri karşısında kazanırlar ve hafta sonuna keyifli bir giriş yaparlar.