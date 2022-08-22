Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Fenerbahçe – Adana Demirspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan Fenerbahçe – Adana Demirspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si karşılaşmada Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Berat Kavuş’un Tahmini:

Lige 2'de 2 ile başlayan bir Adana Demirspor ve 2 maçta 4 puan toplayan ve Avrupa'dan moralli dönen bir Fenerbahçe'nin mücadelesini izleyeceğiz. Fenerbahçe tarafında, takımda çok fazla eksik bulunuyor ancak kadro genişliği bu eksikleri kapatacak seviyede. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oynadığı bir karşılaşmayı golsüz bitirmesi oldukça zor. Adana ekibinin ise ileride oynayan Assombalonga, Onyekuru, Belhanda gibi oyunculara sahip olması gole çok yakın olmalarının ispatı diyebiliriz. Oyunun genel hakimi Fenerbahçe olacaktır. Adana Demirspor'un bu karşılaşmada Fenerbahçe'nin arkada bıraktığı boşlukları yetenekli ayaklarıyla değerlendirebileceği görüşündeyim. Her iki ekibin de gol bulabileceği bir karşılaşma bizi bekliyor.

Manchester United - Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programının İngiltere Premier Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Manchester United - Liverpool mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’i karşılaşmayı konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Manchester United, tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birine imza attı. Önce Brighton ardından Brentford’a kaybettiler. Hem oyun kalitesi hem de mental olarak iyi durumda değiller. Liverpool ise ilk 2 haftada iki puan topladı ve sahadan beraberlikler ile ayrıldı. Ancak iki takımın temposu, oyun kalitesi arasında ciddi fark var. Liverpool’un kazanacağı görüşündeyim. Sürpriz kuponlara handikaplı galibiyet denenebilir.

İstanbulspor - Konyaspor : Maç Sonucu 2

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı İstanbulspor - Konyaspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %58’i karşılaşmada Konyaspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük Tahmini:

Konyaspor sezona iyi başlamadı. Ligde oynadıkları iki maçtan da 0-0’lık sonuçlarla ayrıldılar. Avrupa’dan ise herkesi şaşırtan bir şekilde Vaduz’a karşı kötü bir oyun ortaya koyarak elendiler. Şimdi toparlanma zamanı! Konyaspor bu mücadeleyi çıkış maçı olarak görüyor. Rakipleri de bu hedefe ulaşabilecekleri düzeyde… İstanbulspor kadro kalitesi itibarı ile ligin zayıf halkalarından biri. Konyaspor’un kazanmasını bekliyorum.