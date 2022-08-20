Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Celta Vigo – Real Madrid Maç Sonucu 2

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Celta Vigo – Real Madrid karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %72’si konuk ekipten galibiyet bekliyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini

Celta Vigo, Espanyol karşısında sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılırken rakibine çok fazla pozisyon verdi. Galibiyeti kaçıran taraf Espanyol idi. Espanyol, Celta kalesine 10 şut çekerken net bir vuruş, pozisyonları da direkten dönmüştü. Kısaca savunmada açık veren bir takım Celta Vigo! Real Madrid gibi bir takım bu zaafları değerlendirir. Son şampiyon bu hafta da kazanır, 2’de iki yapar.

Antalyaspor – Trabzonspor Maç Sonucu 2

İddaa programı Süper Oran bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Antalyaspor – Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %16’sı Bordo-Mavili ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tahmini

Aklı Kopenhag rövanşında olan Trabzonspor, Antalya deplasmanında ufak çaplı bir rotasyon yapabilir. Antalyaspor, Süper Lig ’de 2022’ye damga vuran ekiplerin başında. Nuri Şahin’in öğrencilerinin performansı takdire şayan. Ev sahibi Antalyaspor, Trabzonspor’un Şampiyonlar Ligi hedefinden istifade edebilir. Antalyaspor yenilmez diyeceğim.

Bournemouth – Arsenal Maç Sonucu 2

İddaa programı Premier Lig bülteninde günün en çok oynanan maçı Bournemouth – Arsenal karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %54’ü konuk ekibin mücadeleyi kazanacağı görüşünde.

Milsi.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini

Arsenal uzun yıllar sonra heyecan veren bir futbol ortaya koyuyor. Sezona ikide iki yaparak başladılar. Jesus’un takıma hızlı uyumu ve üst düzey performansı ile Arsenal sınıf atladı. Bournemouth deplasmanında da sorun yaşamadan kazanmalarını bekliyorum.