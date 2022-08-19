Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Ümraniyespor - Galatasaray : Maç Sonucu 2

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Ümraniyespor - Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %69’u karşılaşmada Galatasaray takımının kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Serkan Çalışır’ın Tahmini:

Fenerbahçe karşısında beğeni kazanan Ümraniyespor, Antalyaspor karşısında da zaman zaman rakibini zorlasa da hücum konusunda aynı etkinliği gösteremeyince ilk yenilgisini aldı. Galatasaray ise ilk rakibinin penaltı kaçırdığı maçı son anlarda gelen golle kazandıktan sonra Giresunspor karşısında hücumda beklenen üretkenliği gösteremese de genel olarak üstün olduğu maçta Giresunspor'a savunmada yapılan büyük hatayla kaybetti. Dubois ve Midtsjö sakat. Torreira ve Mertens'in ilk on birde olması bekleniyor. Okan Buruk'un ekibinin ilk iki maçın ardından hücumda bu kez daha etkili olmasını bekliyorum. En az 2 gol bulacaklardır.

Sevilla - Real Valladolid: Maç Sonucu 1

İddaa programı ‘’ Süper Oran ‘’ bülteninde günün öne çıkan maçı Sevilla - Real Valladolid mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %81’i karşılaşmada Sevilla takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Önce Emirates Cup’ta Arsenal’e karşı bozguna uğrayan Sevilla ardından lige de 2-1’lik Osasuna mağlubiyeti ile başladı. Sevilla bu tabloyu değiştirmek istiyor. Ev sahibi moral bulmak istiyor. Lige yeni yükselen Valladolid karşısında Sevilla’nın kazanmasını bekliyorum.

Monchengladbach - Hertha Berlin: Maç Sonucu 1

İddaa programı Almanya Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Monchengladbach - Hertha Berlin mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmada Monchengladbach takımının kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Alican Koçak’ın Tahmini:

Gladbach'ın hücum hattı sezona iyi başladı. Plea-Hofmann-Thuram üçlüsü iki maçtır oldukça üretken. Hertha Berlin ise geçen sezonu da dahil edersek Bundesliga'da 5 maçtır kazanamıyor. Sezon başında kadroya katılan Uremovic'in defansın ortasında Kempf'le iyi bir ikili oluşturması biraz daha zaman alacak gibi. Gladbach karşısında da direnemezler.