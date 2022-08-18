Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik. Birçok ligin heyecanını en yüksek oranlarla Misli.com’da yaşayabilirsiniz. Süper Oranlar artık Misli.com’da!

Austria Wien - Fenerbahçe : Maç Sonucu 2

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan Dinamo Kiev - Benfica mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %59’u karşılaşmada Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tahmini:

Avusturya ekibi, çok genç bir kadroya sahip. Kadrolarındaki oyuncu grubunun %80’inden fazlası son 1 yılda takıma katılmış isimler. Dolayısıyla yeni bir yapı olarak da değerlendirebiliriz. Fenerbahçe henüz santrfor transferini tamamlayamasa da skorer kimlikte bir ekip olduğunu gösterdi. Temsilcimiz kağıt üstünde daha güçlü bir kadroya sahip olsa da, Viyana ekibinin de skora katkı verme olasılığını yüksek görüyorum. Karşılıklı goller, aklıma yatan ilk tercih.

Malmö - Sivasspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı Malmö - Sivasspor Plzen mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %67’si karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tahmini:

Temsilcimiz Sivasspor, sezona pek iyi bir başlangıç yapmadı. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, formsuz bir süreç geçiriyor. Umarım Avrupa’da bu durumu telafi edebiliriz. İsveç ekibi karşılaşmanın kağıt üstünde favorisi olsa da Sivasspor’un da reaksiyon vererek yüksek skora katkıda bulunmasını bekliyorum.

Başakşehir – Antwerp: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçı Başakşehir - Antwerp mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %35’i karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük Tahmini:

Antwerp Belçika Ligi’nde ilk 4 hafta sonunda etkili bir performansa imza attı. 4’te 4 yaparak 12 puan toplayan Antwerp rakiplerine toplam 8 gol attı. Kısaca moralli ve özgüveni yüksek bir rakiple karşılaşacağız. Başakşehir de oyun ve kadro istikrarı ile hem ligde hem Avrupa’da iyi işler yapabilecek kalitede. Zor bir maç. Temsilcimizin avantajlı bir skor elde etmesini diliyorum. Ancak benim bu maçta önceliğim KG Var tercihi olacak. İki ekibin de 90 dakikada gol atacağı kanaatindeyim.