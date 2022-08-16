Günün En Çok Oynanan Maçları

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Kopenhag - trabzonspor" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Trabzonspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan Kopenhag - Trabzonspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %49’u karşılaşmada Kopenhag’ın kazanacağını düşünüyor.

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Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tahmini:

Kopenhag lige iyi bir başlangıç yapamadı. 5.haftası geride kalan Danimarka Ligi’nde kalelerini hiçbir maçta gole kapatamadılar. Farklı güç ve kalitedeki beş rakibinden de gol yediler. 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldılar. Temsilcimizin bu maçtan avantajlı skorla dönme ihtimali var. Trabzonspor’un savunmada büyük sorunlar yaşayan rakibi karşısında gol hatta goller bulmasını bekliyorum. Ev sahibi de tüm riskleri alıp skor üretecek. KG Var tercihi ideal bir seçim olacaktır.

Rangers - PSV: Maç Sonucu 1

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı Rangers - PSV mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %42’si karşılaşmayı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tahmini:

İlk maçı 2-0 kaybetmesine rağmen Belçika temsilcisi Gilloise karşısında müthiş bir geri dönüş ortaya koyan Rangers, Ibrox’ta turu koparmayı başardı. Şimdi seviye olarak daha güçlü bir rakiple karşı karşıyalar. Van Nistelrooy’un öğrencileri de 120 dakikalık maçta Monaco’yu saf dışı etmeyi başardı. Sezonu da Ajax’a karşı Süper Kupa ile açan PSV Eindhoven, benim nazarımda bu turda İskoç rakibine göre daha önde. İlk maç biraz daha sakin geçebilir ama yine de her iki ekipten de gol bekliyorum.

Bodo Glimt – Dinamo Zagreb: Maç Sonucu 2.5 Üst

İddaa programının UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme bülteninde günün öne çıkan maçı Luzern - Grasshoppers mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada en az 3 gol olacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tahmini:

İki takımın da hem kendi liglerinde hem de Şampiyonlar Ligi elemelerinde aldıkları sonuçlar dikkat çekici. Çok gollü maçlar oynuyorlar. Özellikle Bodo önceki turlarda bu sahada Linfield'ı 8-0, Zalgiris'i de 5-0 yenerken Norveç Ligi'nde de 5-0 ve 7-0'lık galibiyetler elde etti. Tabii ki bu rakiplerin hiçbiri Dinamo Zagreb kadar güçlü değildi ama Hırvatistan temsilcisi de ofansif oyunu seven bir takım. Dinamo, Bulgar ekibi Ludogorets'i 2-1 ve 4-2'lik galibiyetlerle elerken kendi liginde de son olarak Hajduk'u 4-1'le geçti. Aralarındaki maçta da bol gol beklenebilir. Önerim cazip oranıyla 3.5 üstü seçimi.